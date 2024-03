Holík odvrátil konec sezony: Finům nerozumím. Syna hokej pobláznil

Zlín postoupil do play off Chance ligy z 6. místa, nepatří mezi hlavní favority na postup do baráže • Profimedia.cz

Přesně tohle se od něj čeká, proto byl Zlínem angažován a na poměry Chance ligy ho královsky platí. Petr Holík (32) gólem a asistencí prodloužil Beranům sezonu. Minimálně do soboty, kdy je na programu v Litoměřicích sedmá bitva semifinále play off. „Před zápasem jsme tohle chtěli. Jsme dobře naladění a doufám, že to tam urveme,“ prohlásil centr po výhře 2:0. Ve vyřazovací části skóroval poprvé.

Odvrátili jste vyřazení. Velká úleva?

„Řekli jsme si, že už nemáme co ztratit. Vletěli jsme na to, hráli jsme do těla, zodpovědně, obětavě. Celý zápas stejně. Byli jsme za to odměněni dvěma góly. Ukážeme si pár chyb a budeme věřit, že to v Litoměřicích zvládneme.“

Jak se proti mladému kádru soupeře hraje?

„Oni výborně bruslí, jsou hodně nepříjemní, nebezpeční v protiútocích. Musíme je zpomalovat a neztrácet puky na modrých čarách. Oni na to čekají a pak hnedka jedou. Musíme hrát chytře, ne nahoru dolů. K tomuto je vůbec nepouštět.“

Jak se hraje na zimáku v Litoměřicích?

„Těžce. Jednou jsme už ale u nich vyhráli a snad to vyjde i v sedmém zápase. Těším se na něho. Na konec sezony bych se netěšil.“ (úsměv)

Při gólu v přesilovce jste pálil na přední tyč. Viděl jste díru v postoji brankáře Cichoně?

„Přesně tak, viděl jsem tam díru. Nejdřív jsem naznačil nahrávku a obránce mi trošku cuknul. Nikdo mě neblokoval. Navíc před bránou výborně clonil Jeba (Jesse Paukku).“

Co ta vaše divoká pirueta na konci?

(smích) „Mám nové nože a vjel jsem tam do rýhy. Nemohl jsem to ukočírovat.“

Fanoušci vyvolávali vaše jméno. To nikdy neomrzí, co?

„Neomrzí. Byl jsem šťastnej a malý (syn Tomáš) taky. Ten je poblázněný hokejem.“

Jak se vám spolupracuje s Finy Paukkem a Salmiem, které máte v lajně?

„Nerozumím jim ani slovo. Přijedou na střídačku a melou finsky. Prosím je o trošku angličtiny. Ale ať si pokecají, aspoň mám klid.“

Je případné finále se Vsetínem velké lákadlo?

„Určitě. Plné zimáky tady i tam. Bylo by to samozřejmě super.“

Platí, že i v příští sezoně budete hrát za Zlín?

„Fakt nevím. Smlouvu mám v Brně, teď nic neřeším. Až po sezoně.“

