Předpremiéra hvězdných válek: Pogačar a Vingegaard se střetnou už na Dauphiné

Na Tour de France se potkávají od roku 2021. V posledních pěti ročnících vyhrál vždy jeden z nich. Ještě nikdy se však nestalo, že by se Tadej Pogačar a Jonas Vingegaard potkali na některé z takzvaných generálek na Starou dámu. Až letos, kdy je od neděle můžete sledovat na Cirtériu du Dauhiné. A aby se celá situace ještě vyšperkovala, na start se postaví i třetí favorit Tour Remco Evenepoel.

V jiných sportech byste řekli předčasné finále. Tady by to měla být jen ochutnávka toho, na co se můžete těšit od 5. července. Hlavními favority letošní Tour de France jsou už dlouhou dobu obhájce loňského triumfu a celkem trojnásobný vítěz Tadej Pogačar, majitel dvou celkových výher Jonas Vingegaard a dvojnásobný olympijský vítěz Remco Evenepoel.

Opravdu hvězdné pole. Jenže jejich souboje neuvidíte až za měsíc, ale už od této neděle. Zatímco dřív nebylo neobvyklé, že hlavní uchazeči o žlutý dres z Grande Boucle poměřovali síly už před největším závodem sezony, v případě dvou největších protagonistů posledních let se tak nestalo ještě nikdy.

Samozřejmě se Slovinec s Dánem během předchozích sezon potkali na závodech jako Paříž-Nice, Tirreno-Adriatico, Kolem Baskicka a podobně. Vždy ale šlo o týdenní etapové závody v úvodu sezony. Krátce před samotnou Tour však až dosud volili vždy jiné programy.

V posledních dvou letech byla samozřejmě jejich příprava ovlivněna zraněními, předtím ale Pogačar rád zavítal třeba na domácí podnik Kolem Slovinska. To Vingegaard se před třemi lety právě na Critériu du Dauphiné ujistil, že může být vedle Primože Rogliče bez problémů lídrem celku Jumbo-Visma, což se pak i potvrdilo.

Ukázka, jak na tom favorité jsou

Remco Evenepoel ještě do minulého roku do těchto hvězdných válek nezasahoval, loni však ukázal, že i s ním je potřeba počítat.

Ačkoliv se předpokládá, že nikdo z nich nevyloží ve Francii všechny karty na stůl už teď, určitý obrázek, jak na tom kdo je před finální vysokohorskou přípravou, si divák udělat může. Třeba Evenepoel se nechal slyšet, že letos je o kilo a půl lehčí než při loňské Tour de France, kde bylo vidět, že na Pogačarovy útoky musí ještě něco natrénovat. Sebevědomí však belgickému mladíkovi nikdy nechybělo a zlaté kolo a helma jako důkaz jeho loňského olympijského triumfu v časovce i silničním závodu to ještě podtrhnou.

Také z celku se současným názvem Visma-Lease a Bike zaznívají z úst jeho šéfa Richarda Pluggeho věty, že Vingegaard je na tom lépe než Pogačar a měl by být favoritem číslo jedna. V Pogačarově UAE Team Emirates-XRG nechávají zatím mluvit jen jeho jarní výsledky, které byly opět impozantní.

Osm etap Critéria du Dauphiné včetně jedné spíš rovinatější časovky tedy přiblíží, jak na tom hlavní protagonisté Tour de France jsou. Sledovat je na jakémkoliv závodu pohromadě je pro cyklistického fanouška svátkem. Ovšem neznamená to, že jak dopadne závod v příštím týdnu, tak to bude vypadat i 27. července v Paříži.

Critérium du Dauphiné 2025

Termín: 8. - 15. června

Etapy: 4 kopcovité, 1 časovka, 3 horské

Celková vzdálenost: 1200 km