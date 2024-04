ONLINE: Vsetín - Zlín. Derby ve finále, domácí otočili skóre

Po roce se opět střetávají ve stejné fázi sezony. Hokejisté Vsetína a Zlína proti sobě v třaskavém valašském derby podruhé v řadě nastupují ve finále play off první ligy, jehož vítěz si zahraje baráž o Tipsport extraligu proti Kladnu. Mužstvo z Lapače má Beranům po loňské porážce (2:4 na zápasy) co vracet. Vstoupí na domácím hřišti vítězně do pikantního souboje? ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.