Hrát první ligu? Kdyby se na Moravu lítalo, tak jo, směje se veterán Hübl

Hokejový Chomutov je znovu prvoligový. Rozhodla o tom pondělní vydřená výhra v Havířově, finálová série Chance ligy byla napěchovaná diváky a rozuzlení přišlo až v sedmé partii. Tu Piráti ovládli 3:2, celkově 4:3 a po čtyřech letech se vrací do druhé nejvyšší soutěže. A to i díky nezmarovi Viktoru Hüblovi. Pětačtyřicetiletý veterán s rekordními 1276 extraligovými starty po svém zvyku válel, ve druhé lize v 59 utkáních nabral 90 bodů (32+58). A i v pondělí v Havířově skóroval. Co plánuje dál?

Pro Chomutov je postup velká věc, takže velká úleva i pro vás?

„Musím říct, že trošku se mi ulevilo. Kvůli tomu jsem za Chomutov začal hrát a jsem rád, že jsem postupu do první ligy mohl přispět.“

Jak velký rozdíl je hrát sedmý zápas v Havířově, kdy je ve hře druhá nejvyšší soutěž, anebo rozhodující duel v Třinci s Litvínovem, kde jste před devíti roky hráli o extraligové zlato?

„Tenkrát si to člověk v Třinci užíval, vůbec celou tu sezonu, v níž jsme všechny hodně překvapili. Nikdo s námi tehdy nepočítal. Tady jsme přece jen byli v roli jednoho z favoritů. Ale s Havířovem to bylo vyloženě padesát na padesát. Oni do toho chtěli jít ještě s Táborem. Postupové plány jsme měli a chtěli to dotáhnout. Titul jsem si užil víc, ale ve finále to snese srovnání.“

Byl velký tlak na postup v Chomutově?

„Chtěli jsme moc, na druhou stranu, vedení zas až tak netlačilo. Chomutov chtěl postoupit i s dorostem, u něj se to nepodařilo, takže áčko byla druhá šance a jsme moc rádi, že se to povedlo. Snad to chomutovskému hokeji trochu pomůže.“

Kolik sezon máte ještě v plánu?