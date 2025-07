Mueller měl hrát za Hradec, ne v Kometě. Manažerská chyba, tvrdí Bednář v Zimáku

Česká nejvyšší hokejová soutěž vypukne až na začátku září, ale extraligové kluby se již pečlivě chystají. Co nového se v týmech děje? O aktuální informace se podělí redaktoři deníku Sport Miroslav Horák, Filip Ardon, Patrik Czepiec a tradiční host Jaroslav Bednář, kteří se budou věnovat i bohaté kariéře Petera Muellera, který informoval o jejím ukončení. Prostor bude i pro vaše dotazy, tak se připojte do Zimáku ŽIVĚ v pondělí od 11:30 a zeptejte se na vše, co vás z hokejového světa zajímá.

Pro Kometu udělal strašně moc, Peter Mueller se zařadil mezi historicky nejlepší cizince v dějinách hokejové extraligy a rozhodně se zapsal jako nejpovedenější akvizice z ranku zámořských hráčů. Jeho fanoušci i spoluhráči si připomínají mohutný otisk nadaného střelce v nejvyšší soutěži, kde vyjma pětiletého paktu s Brnem působil i rok a půl ve Vítkovicích. Přitom všechno mohlo či spíše mělo být jinak…

Když na jaře roku 2018 Peter Mueller končil angažmá v Salcburku, hráčovi agenti rozeslali do světa poptávku po novém angažmá. V té době bylo americkému útočníkovi čerstvých třicet let a sezonu v mezinárodní EBEL končil s účtem 61 bodů (19+42) v 57 utkáních. Od jeho posledního vystoupení v NHL za Floridu uplynulo pět let. Po angažmá u Panthers volil švýcarský Kloten, švédské Malmö, poté si ještě na rok odskočil k AHL do Providence, poté vsadil na Rakousko.

Nabídka na možnost spolupráce se dostala i do Hradce Králové, kde tehdy čerstvě zastával pozici sportovního manažera Jaroslav Bednář, jenž po sezoně 2017/18 ukončil hráčskou kariéru. Pohotového praváka chtěl na soupisku Mountfieldu dostat. „Peter mi byl nabídnut jeho zástupcem v podstatě jako prvnímu,“ zavzpomínal v pondělním ZIMÁKU ŽIVĚ někdejší vynikající útočník, dnes hráčský agent. „Hráč z prvního kola draftu, takže jsme věděli, že půjde o výborného hráče, kterého jsme si i vyskautovali. Začalo se jednat, nicméně Brno z nějakého důvodu vyhrálo,“ popsal Bednář.

O peníze nešlo

Tehdy samozřejmě nebylo zřejmé a jisté, co všechno je vousatý Američan schopný předvést na extraligovém ledě. Nicméně problém rozhodně nebyl ve financích, uvažovaná akvizice by se zařadila platově maximálně do lehkého extraligového nadprůměru, možná jen do průměru. Informace iSport.cz hovoří o požadované roční mzdě okolo 100 tisíc dolarů čistého. „Nechtěl palbu, nebylo to vůbec o penězích,“ vybavil si Bednář.

Od vyšších klubových míst však nepřišla zelená pro dohodu. „Stala se manažerská chyba ze strany Hradce, Peter se pak naštval a odešel do Brna,“ připojil Bednář.

Později o to víc litoval, že se rozehranou transakci nepovedlo dotáhnout do konce. „Byla to škoda, Hradec přesně takového hráče potřeboval. Mrzelo mě to, klub udělal chybu. Ale chybami se člověk učí, těžko se k tomu vracet, je to součást byznysu.“

Peter Mueller zvládl v nejvyšší české soutěži celkem 315 bitev, z nichž vytěžil 327 bodů (154+173). Nyní je otázkou reakce šéfů Komety, zda uvolněné místo zaplní někým jiným. Scházet bude i tribunám, s patrioty Komety si Mueller vytvořil silné pouto. „Peter byl u fanoušků velice oblíbeným hráčem, takže ho nějakou dobu budou postrádat. Pro ně, ale i pro manažery Brna to je veliký zásah, vedení bude muset sehnat jiného rozdílového útočníka, nejlíp praváka,“ předpokládá Jaroslav Bednář.

V Česku to půjde těžko, šancí je nejspíš opět zámořská scéna. Anebo si Kometa pomůže z vlastních zdrojů, Bednářovi by se na Muellerově místě líbil Jakub Kos, obsadit pozici může i Andrej Kollár.

Každopádně Bednáře překvapilo, že se oblíbený Američan rozhodl pověsit brusle na hřebík. „Musí tam být zdravotní problém, jinak nevím, co jiného by ho donutilo ukončit kariéru. Zvlášť po takové sezoně… V klidu by si svůj hokej uhrál i v té další, byl odskočený,“ diví se.