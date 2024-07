Holíkův restart ve Zlíně. Podmínka? Příprava s týmem! Prý šel do sebe

Útočník Petr Holík poslal Zlín do sedmého zápasu semifinále play off první ligy • beranizlin.cz

Protrápil se nejhorší sezonou za poslední roky. Nedostatečná kondice vyhnala Petra Holíka (32) z extraligy, Kometa s ním přestala počítat. V rodném Zlíně mu dali novou šanci. Podmínka? Kompletní letní příprava s týmem, žádný individuál jako v Brně. „To byla významná změna. Petr šel do sebe a i v testech se to prokázalo,“ tvrdí jednatel Jan Pravda v rozhovoru pro iSport.cz.

Ze špičkového centra nejvyšší soutěže se rychle stal průměrný v první lize. Výkonnostní propad Petra Holíka v předchozím ročníku bil do očí. V Brně ztratil výsostné postavení, nenakopl se ani po Novém roce na hostování v prvoligovém Zlíně.

Přesto s ním Berani poté uzavřeli dvouletý kontrakt. Věří, že se jejich odchovanec poučil a od podzimu zase bude rozdílovým borcem. Technicky na to rozhodně má. „Je si vědom toho, co stálo za jeho problémy a chce na sobě makat,“ nepochybuje šéf klubu Jan Pravda. „Uvěřili jsme tomu, že se Petr, jak se říká, chytl za nos. Jde mu to dobře. Věřím, že se to nezlomí a bude takto pokračovat,“ dodává.

Po sezoně se čekalo, co bude. Zda si Kometa stáhne Holíka z hostování a dá mu příležitost na reparát, anebo se s ním domluví na ukončení smlouvy a pustí ho jinam. Platila druhá varianta. Zábranského organizace ztratila o své nedávné eso zájem. Do role lídrů počítá s jinými personami. Takže se subtilní útočník ocitl na trhu. Na krátkou dobu.

Interes o bývalého reprezentanta podle informací Sportu projevila