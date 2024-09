Eliáš o práci ve Slavii: Stává se mou součástí. Měl vliv i na skladbu týmu

V listopadu naskočil do rozvrzané mašiny, která nesla červenobílé barvy a nebezpečně se řítila směrem k záhubě. Nezáviděníhodnou záchranářskou výzvu v první lize Patrik Eliáš (48) s dalšími pobočníky zvládl. Slavii odlepili ze dna, dotlačili ji aspoň do předkola play off. Nastává nový ročník, nová šance. „Už jsem měl vliv na skladbu týmu. Slavia se stává mou součástí,“ uznala hokejová legenda v rozhovoru pro deník Sport.