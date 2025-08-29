Nakopne se rozmrzelý Hamilton? Nešťastné vyjádření mírnil, bývalí parťáci ho podporují
Patnáctý závodní víkend sezony formule 1 se naplno rozbíhá. Boj o titul mezi Oscarem Piastrim a Landem Norrisem se zřejmě o to víc vyostří a třetí Max Verstappen bude chtít svou téměř stobodovou ztrátu postupně snižovat. Doma v Nizozemsku má ideální příležitost. Chytnout se potřebuje i Lewis Hamilton, jemuž první rok ve Ferrari zatím vůbec nevychází. I tak ovšem dostává podporu, třeba i od bývalých parťáků.
Když v únoru roku 2024 Lewis Hamilton oznámil, že po sezoně opustí Mercedes, aby si ve Ferrari splnil dávný dětský sen, byla to prvotřídní senzace. O rok později jej v Maranello vítaly davy fanoušků, všichni měli obrovská očekávání.
Jenže vstup do nového angažmá se sedminásobnému šampionovi nepovedl. Kromě vítězství v čínském sprintu na výraznější výsledek čeká, v průběžném pořadí je až šestý. Lépe zajel jen v Imole, Rakousku a Velké Británii, všude mu ale stupně vítězů těsně utekly.
Nečekanou krizi Hamilton ještě umocnil zkraje srpna, kdy skončil v Maďarsku dvanáctý. Po nepovedené kvalifikaci na Hungaroringu dokonce naznačil, že by se mělo Ferrari poohlížet po jiném jezdci.
„V zápalu boje se to může stát komukoliv. Je zřejmé, že takhle to doopravdy necítím,“ mírnil před víkendem v Nizozemsku svá dřívější slova. „Během letní přestávky jsem byl s rodinou, neteří a synovcem, bylo to skvělé. Užíval jsem si, že jsem pryč, mohl jsem se od všeho odpojit a prostě se vrátit do svého nitra. Takhle jsem to vždycky dělal.“
Špatně se vyvíjející sezonu se Hamilton pokusí pootočit na okruhu v Zandvoortu, kde však dosud nevyhrál. Od roku 2021, kdy se v Nizozemsku znovu začalo závodit, tam třikrát kraloval Max Verstappen a v minulém roce pak Lando Norris.
K Hamiltonovi proudí obrovská podpora ze všech stran. Nejen od fanoušků, ale třeba i z řad samotných soupeřů. „Je to neuvěřitelný jezdec, který dříve či později zjistí, že je na špici. On a Ferrari budou vždycky takovou kombinací, kterou je potřeba velmi respektovat,“ smekl Fernando Alonso, nejstarší muž na startovním roštu a zároveň bývalý Hamiltonův kolega z McLarenu. „Ani nevím, jakou radu bych mu teď dal. Zvenčí nikdy nevíte jistě, co se děje, ale Lewis už nemusí nic dokazovat.“
Podobně to vidí také George Russell, jenž Hamiltona dobře zná. Vždyť v barvách Mercedesu spolu odjezdili uplynulé tři sezony. „Před závodem v Maďarsku jsme spolu mluvili i mimo trať. Je to pro něj těžká situace, ale to by byla pro každého jezdce, který má pocit, že neprodává svůj potenciál. F1 je těžká, Lewis je však bojovník,“ hlásil Russell.
O budoucnost bývalého parťáka, jenž v lednu oslaví jednačtyřicáté narozeniny, obavy nemá. „Jsem si jistý, že pokračovat bude, ale samozřejmě nemůžu mluvit za něj. Jako přítel mu samozřejmě přejete jen to nejlepší, ale jako soupeř a závodník si to moc nepřejete, protože je chcete porazit,“ usmála se jednička Mercedesu.