Oslavenec Hruban: Diametrálně odlišný výkon. Nebyl to Krejčího den, ale hodí to za hlavu
PŘÍMO Z RIGY | V pátek oslavil Vojtěch Hruban jakožto nejzkušenější člen české výpravy na EuroBasketu 36. narozeniny a šel na Turky. „Měl jsem přání, abychom podali lepší výkon než proti Portugalsku. To mi kluci splnili,“ řekl po prohraném utkání 78:92 hráč Nymburka. A proč to nešlo líp už proti Portugalsku? „Tlak, křeč. Nemyslím si, že bychom do toho dávali málo energie. Samozřejmě to bylo to první, co lidi vždycky kritizují,“ řekl Hruban.
V pátek jste oslavil narozeniny. Jak jste si ten den užil?
„Měl jsem přání, jestli můžeme hrát lepší zápas než minule a to mi kluci splnili. Samozřejmě výsledek je pro nás nakonec trošku krutý. Byli jsme lepší, než abychom prohráli o čtrnáct bodů. Náš výkon byl diametrálně odlišný od středy. Byli jsme v daleko lepším tempu a tvrdší. Měli výškovou i váhovou převahu, ale naše flow bylo úplně jiné. Dokázali jsme taky dělat takovou tu černou práci.“
Proč to takhle nešlo proti Portugalsku?
„Tlak, křeč. Každý byl ve své vlastní hlavě. Nemyslím si, že bychom do toho dávali málo energie. Samozřejmě to bylo to první, co lidi vždycky kritizují. Nemyslím, že to tak bylo, můžou mě kritizovat za to, že jsem to řekl, ale já to tak vidím uvnitř týmu. Pokud máte takový den, vypadá to, že neběháte, nesnažíte se a nechcete tomu dát všechno, ale tak to nebylo.“
S Tureckem jste prohráli o 14 bodů, nakonec mohou rozhodovat i rozdíly ve skóre.
„Může to hrát roli, ale myslím si, že nás víc může mrzet, že proti Portugalsku to bylo o dvanáct. Turci porazili Lotyše, budou hrát o první místo se Srby. Tam koukat nemůžeme. Teď se musíme zkonsolidovat a hrát úplně se stejnou energií proti Estoncům, ty musíme porazit a pak to bude vlastně o všechno proti Lotyšům. Pořád jsme ve hře.“
Překvapilo vás, jak snadno se v první čtvrtině proti Turecku skórovalo?
„Trošku nás podcenili, začali vlažně. Přece jen když asi viděli naše video proti Portugalsku, tak je to úplně nevyděsilo. Měli jsme dobrou ruku. Kdo co zvednul, tak mu tam spadlo. Pak nás hodně zatlačili.“
Kouč Ocampo zmínil, že jste si stěžovali na rozhodčí. Jak jste viděl jejich posuzování?
„Musím říct, že v první čtvrtině tam nechali i nám několik úplně jasných faulů, které bych jasně písknul, potom samozřejmě byli Turci agresivnější, chodili daleko víc pod koše, takže fauly jsme sbírali víc. Nemyslím si, že rozhodčí jsou tématem.“
Nedařilo se Vítovi Krejčímu. Dal jen tři body z devíti střel. Promluvíte s ním jako kapitán?
„Něco si řekneme, ale já si myslím, že on je sám naštvaný a ví, že to nebyl jeho den. V sobotu je další zápas, což je dobře. Může to hodit za hlavu a jít do toho znovu.“