Vrchlabí na nohou, přijedou hvězdy! Snad nebude video, doufá Bednář | iSport.cz

Váš nový spoluhráč z Vrchlabí a dobrý známý Jiří Vašíček se zmínil, že kabina Vrchlabí od vás jakožto od vášnivého myslivce očekává svačinku v podobě odstřelené zvěře. Povede se nějaký úlovek zajistit?

„Flintu s sebou nemám. Ale hlavně, skončila lovecká sezona vysoké zvěře, od úterka je hájená, takže bez šance. Nicméně když jsem do Krkonoš vyrazil, málem jsem jednoho jelena dostal, autem… Bylo to chlupové, o půl metru… Jinak se zápisným samozřejmě počítáme, ničemu se nebráním.“

Víte, do čeho s Jaroslavem Hlinkou ve středu jdete?¨

„Tušíme. Snad týmu pomůžeme v produktivitě. Pokud to nepůjde, tak samozřejmě naše angažmá nebude mít význam. Já ale doufám, že jsme hokej nezapomněli a že pauza devět měsíců od našich posledních zápasů ještě není tak hrozná a nepoznamená nás tolik. S Jardou uděláme všechno pro to, abychom pomohli k postupu. Kluci jsou tady super parta, mohlo by to fungovat.“

S Vrchlabím už máte za sebou první trénink, v úterý večer jste s kumpánem Hlinkou absolvoval další. Jaké to bylo?

„Nečekal jsem, že trénink bude mít takovou kvalitu. Měl hodně podobnou úroveň jako trénink v Hradci. Byl jsem vážně mile překvapen. Začali jsme schody, pak se šlo do posilovny, takže na ledě jsem pak byl zbytečnej…“ (usmívá se)

Očekává se až dva tisíce lidí, plný zimák a pořádný rambajs.

„To by bylo super, vím, že se do Vrchlabí chystá i hodně lidí z Hradce, spousta lidí se na zápas ptá. Bude to prima. Je fajn, že hrajeme zrovna proti Kolínu, který je na tom velmi dobře bruslařsky. Aspoň co jsem slyšel. Doufám, že odehrajeme kvalitní zápas.“

Kdo ví, třeba přijde na řadu i videomítink v rámci přípravy.

„To mi ani neříkejte… (směje se) Včera jsem zaslechl slovo video a šel jsem málem do kolen. Já nebyl nikdy zastáncem videa, to se klidně přiznám. Pamatuju si, během kariéry nám jednou pouštěli video hodinu čtyřicet minut. Přitom je známo, že hlava se koncentruje patnáct minut, pak už je to kontraproduktivní.“

Všichni fanoušci možná nevědí, že tahle anabáze není žádná exhibice. Vrchlabí posilujete, abyste mu pomohli do druhé nejvyšší soutěže a zároveň tím Mountfield HK získal prvoligovou farmu. Čili jde o dost, že?

„Přesně tak. Jsme si plně vědomi, že v lize je řada týmů se záměry postoupit o level výš. Nebude to žádná sranda, musíme se pořádně připravit, načasovat formu na play off a tam do toho dát všechno.“

Budete jezdit i na venkovní utkání?

„Máme rozpis do konce základní části, vedení nám připravilo seznam zápasů, které bychom měli odehrát. Je jich šest, sedm. Počítám, že v play off pak odehrajeme všechno. Těším se moc.“