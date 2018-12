Zahrát si s Bedýnkou? Uvažuji o tom, říká Hlinka o angažmá ve Vrchlabí | iSport.cz

Po minulé sezoně skončil ve Spartě. Nejde říci, že ve zlém, ale v dobrém také ne. Podivně, potichu. Jaroslav Hlinka, historicky nejproduktivnější sparťan, uvažuje o úplném konci kariéry. Během ledna všechno rozsekne, Vrchlabí bere jako zajímavou alternativu. „Zatím jsem jen na soupisce,“ říká 42letý mistr světa z Hannoveru 2001.

Vrchlabský klub vás oficiálně zařadil mezi možné posily. Jaroslav Bednář nastoupí určitě, jak to plánujete vy?

„Vrchlabí mě zapsalo na soupisku, která se uzavírala 15. prosince. Na to jsem jim kývl s tím, že si během ledna dáme vědět. Pokud budu mít chuť a nevyberu si něco jiného, co by mě zajímalo víc, šel bych asi do toho. Hlavním motivem je samozřejmě Jarda Bednář a postupové ambice týmu. Uvažuju, že bych si zahrál.“

Když jste viděl na displeji svého telefonu Jaroslava Bednáře, nemyslel jste si, že vám volá kvůli Hradci, kde je sportovním manažerem?

„Ne. Jarda mi o Vrchlabí říkal už před sezonou. V klubu trénuje Petr Hlaváč, brácha Honzy. Ten mi volal taky. Ale oběma jsem v létě říkal, že zatím ne. Až když mi nedávno volal Bedýnka, ať jdu do toho s ním, domluvili jsme se na případné výpomoci.“

Honí se vám hlavou spíš pokračování kariéry, anebo úplný konec?

„Zatím nemám o čem přemýšlet. Nabídku z extraligy nemám. Nechám si projít hlavou Vrchlabí a rozhodnu se v lednu.“

Plzeň nebyla ve hře?

„Určitý kontakt proběhl, s Tomášem Vlasákem (sportovním manažerem) jsem se bavil, ale pak přišel Honza Kovář a mezeru, kterou v sestavě měli, tímhle vyplnili.“

Zahrát si hokej v Krkonoších, to zní docela romanticky, ne?

„Do Krkonoš jezdím akorát občas do Špindlu, ve Vrchlabí na zimáku jsem nikdy nebyl. Vím, že jednou hráli první ligu, ale to je tak všechno. Je to zkrátka takový český Davos.“ (usmívá se)

Druhá liga je někdy pořádná divočina, šarvátky, drsné fauly. Neříkáte si, aby se to někdy nezvrhlo a někdo si na vás nebo na Bednářovi nechtěl udělat jméno?

„To se může stát. Neviděl jsem jediný zápas druhé ligy, takže nevím přesně, jaké je tempo. Ale kluci, co se chtějí proslavit ostřejším zákrokem, se najdou v každé lize. S tím se musí počítat.“

Jak se udržujete v kondici?

„Víceméně tak, abych netloustnul. Dvakrát týdně jdu na led s veterány v Letňanech.“

Chybí vám elitní hokej?

„Zatím jsem v klidu. Necítím na sobě, že by mi hokej chyběl natolik, že bych musel honem rychle něco podepsat. Chodím s malým na hokej, zajdu se podívat na Spartu.“

Jak se vám líbí nová Sparta? Jedni oceňují stabilitu pod Uwem Kruppem, druhým se úporný herní styl týmu nelíbí.

„No… Přijde mi to zatím hodně nevyrovnané. Vyhrají v Liberci, kde bych to od nich tolik neočekával, a doma prohrají se Zlínem, s Olomoucí. Sparta je poměrně nečitelná, hraje jednoduchý, urputný hokej, hokejové krásy tam moc není. Nějaké body mají, v tabulce jsou na tom slušně. O první šestku by se měli úspěšně poprat.“

Venku všechna čest, doma se však musí zlepšit, prohrávat v O2 areně před velkými návštěvami není nikdy dobré.

„Viděl jsem ji doma pětkrát nebo šestkrát a z toho jednou vyhráli nad Vary. Ty zápasy jsou si podobné. Upracovaný, poctivý hokej, kluci se snaží nedělat moc chyb, z čehož asi vyplývá menší počet gólových šancí. Jinak řečeno: asi hrají, na co mají. Základem je dobrý gólman, Machovský je hodně drží. Připadá mi, že si Sparta uvědomuje, že nemá extra velké individuality, a styl hokeje tomu uzpůsobuje. Jsou trpěliví, účelní, dokázali už řadu zápasů otočit. V tomhle utaženém systému moc hráčů vyskočí.“