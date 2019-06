Čínský tým do druhé hokejové ligy? Už se čeká jenom na jednu podmínku | iSport.cz

Na čínský trh si pravidelně brousí zuby NHL, proto tam odstartovala i poslední ročník. Obrovská země se 1,4 miliardou obyvatel představuje hodně silný trh. Pokud by se na něj povedlo hokeji expandovat, vytěží z něj stamiliony. Ano, pokud. Sport s hokejkou a pukem ale v zemi nijak extra populární není. Údaje IIHF třeba říkají, že organizovaně ho hraje 252 dospělých.

V tuhle chvíli je na 32. místě žebříčku Mezinárodní hokejové federace, ve druhé divizi skončila pátá, na turnaji prohrála se Španělskem i Austrálií. Díky tomu, že porazila Belgii, nesestoupila. Přesto má asijský obr jistou účast na olympiádě v Pekingu, razítko na to dal kongres IIHF, který se konal při mistrovství světa v Bratislavě.

Jaromír Jágr na své čínské misi vyjednal, že jejich tým jménem Golden Dragons dorazí do Česka a zůstane několik měsíců v Kladně. „Vzniklo to tak, že čínský tým by měl trénovat na Kladně. Vztah ke svazu je pouze ten, zda bychom neměli nic proti tomu, kdyby tady sehráli nějaké zápasy. Původně nebyla vůbec řeč o soutěži, ale byl zájem o konfrontaci na úrovni třetí nejvyšší soutěže. Takhle hráli už v minulé sezoně ve Finsku i jinde po Evropě,“ vysvětlil prezident Českého hokeje Tomáš Král.

Mimochodem, čínský soubor se v minulé sezoně chystal ve finském tréninkovém centru ve Vuokatti.