„Zlý muž“ Vašíček přešel k rivalovi ze Dvora: Fanoušky jsem si vždy získal | iSport.cz

Zkušený obránce Jiří Vašíček přestoupil z Vrchlabí do Dvora Králové • Barbora Reichová / Sport

Jiří Vašíček se dostal do sporu s Radkem Dudou. • Jaroslav Legner (Sport)

Ve finále extraligy se pouštěli do vzájemných bitek, od příští sezony budou z Jiřího Vašíčka a Daniela Rákose spoluhráči • Michal Beránek Sport

Obránce Vašíček ujel v utkání do nájezdu a dal gól • Jaroslav Legner (Sport)

Takhle bolí play off. • Michal Beránek - SPORT

Postoupí do čtvrtfinále Slavia nebo Pardubice? Rozhodne až pátý zápas • Michal Beránek (Sport)

Jiří Vašíček se nekompromisně pustil do Jakuba Krejčíka • Pavel Mazáč (Sport)

Jiří Vašíček opouští led poté, co mu puk vyrazil několik zubů • Barbora Reichová (Sport)

Vopat vs. Vašíček v nekompromisním souboji. • Michal Beránek - SPORT

V prosinci oslaví již 40. narozeniny, stále však má ukrutnou chuť pokračovat. Hokejový obránce Jiří Vašíček, pověstný v extralize svým drsným stylem, si prodlouží aktivní kariéru v druholigovém Dvoře Králové. Vzhledem k postupu Vrchlabí do první ligy chtěl zůstat na úrovni třetí nejvyšší soutěže a v blízkosti domova v Pardubicích. První volbou se tak stal rival jeho bývalého klubu.

Pověsti „neoblíbené postavy“ u fanoušků soupeřů se už zřejmě nezbaví, přesně toho by však rád opět využil ve svůj prospěch. Jiří Vašíček věří, že si získá pozornost na nové adrese stejně jako před lety v extralize, kde válčil za Slavii, Kometu, Pardubice a Mountfield HK. Na drsné hře, kterou mnohokrát rozproudil atmosféru zápasu, nehodlá nic měnit ani v královedvorském mužstvu.

„Jsem už smířený s tím, jak na mě fanoušci hledí, můj hokej tohle prostě přináší. Vždycky ale hraji pro svůj tým a tak jako v předchozích působištích, i ve Dvoře udělám maximum pro to, abych si fanoušky Rodosu brzy získal na svou stranu. Vždycky mi to vyšlo, proto věřím, že když budu bojovat za Rodos, diváci to vycítí a získám si jejich přízeň,“ myslí si pardubický rodák ve svém úvodním vyjádření na klubovém webu.

Ve Dvoře Králové nad Labem byl představen jako první posila před novou sezonou. I přes pokročilý věk majitel klubu Vasil Teodoridis od českého matadora čeká, že ještě nepatří do hokejového důchodu a že mužstvu má stále co dát. Jednání proběhla rychle a naprosto přímě. Klubový boss udělal na ostříleného beka dobrý dojem.

Vítěze mistrovského titulu se Slavií z roku 2008 milovaná hra pořád baví. Vypracované tělo pamatující 515 extraligových bitev mu stále drží pohromadě. „Chci tak dál prožívat tu radost na ledě a nepřicházet o srandu a žertíky v kabině. Je to můj život a myslím si, že na konec je ještě brzy. Dokud bude zdraví a já budu cítit, že mám týmu co dát, budu chtít hrát, řekl Vašíček.

Poslední dvě sezony strávil někdejší extraligový bijec ve Vrchlabí, kde se po boku legend Jaroslava Bednáře, Jana Hlaváče, Jaroslava Hlinky či Tomáše Rolinka pokoušel dostat severočeský tým do Chance ligy. Podařilo se, ne však po boji. Vrchlabskému klubu byl umožněn postup po předčasně ukončeném ročníku kvůli epidemii koronaviru. Vašíček stihl za Stadion odehrát 73 zápasů včetně play off a připsat si 224 trestných minut.