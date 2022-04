ULLH: Pohár Jana Palacha slaví UK! Finálové drama s Plzní rozhodl Dlabola

Bylo to drama až do samého závěru. Strhující bitvu v pražském Edenu doprovázela výborná atmosféra, kterou měly na svědomí především oba kotle finalistů Univerzitní hokejové ligy. Skóre se přelévalo ze strany na stranu, výhru v rozhodujícím třetím utkání finálové série 5:4 v prodloužení nad Akademiky Plzeň nakonec slavila Univerzita Karlova, která tak uzmula po Poháru ČAUS (pro vítěze základní části) také Pohár Jana Palacha.

Utkání bylo vyhrocené už od první minuty. Spousta drobných potyček, které k boji o titul prostě patří. První střela, která našla vnitřek klece letěla na brankáře UK Hockey Prague Maška v šestnácté minutě. Štěpán Říha se ocitl za obranou Pražanů a mířil přesně. Plzeň se však z vedení příliš dlouho neradovala. David Jindra se nenápadně objevil ve slotu a tuto parádní pozici přetavil ve vyrovnávací branku. Odpověď Akademiků však přišla poměrně brzy, Jan Kalus se ve skrumáži před brankou zorientoval nejlépe a poslal svůj celek opět do vedení. Srovnat mohl před koncem první dvacetiminutovky ještě Jindra, ten však svým pokusem rozezvonil pouze brankovou konstrukci.

Ve druhé periodě se nejprve objevil v dobré pozici Kalus. Plzeňský útočník však hostující kotel příliš nerozvášnil, jelikož Mašek stihl zasáhnout. Více šancí si však vytvářeli Pražané, ale Štekr i celá obrana Západočechů si těsné vedení zvládla pohlídat. Zápletka byla před posledním dějstvím na světě.

Zkraje třetí dvacetiminutovky se dostali domácí rychle do pásma. Novák dostal nabito na modré čáře a propálil vše, co mu stálo v cestě. Jen pár chvil stačilo a radovali se Akademici. Výborný zámek v útočném pásmu dovršil Marek Princl, který vyslal ránu z pravého kruhu. Domácím však na vyrovnání stačily necelé dvě minuty. Kapitán Michael Klinger rozvlnil síť za bezmocným Štekrem. Plzeň však šla do vedení znovu! Jakub Štochl se v nepřehledné situaci parádně zorientoval a jeho narození od modré se dostalo až do klece domácích. Vyrovnávací trefa přišla dvě minuty před koncem. Hráč série David Jindra předvedl svou šikovnost, někdejší útočník reprezentační dvacítky projel obranou jako nůž máslem a bez problémů zavěsil.

Šedesát minut na finálový večer letošní sezony nestačilo. Prodloužení tři na tři lépe začala Plzeň a Princl vyslal dobrý pokus na Maška. Ve čtvrté minutě prodloužení se domácí rozjeli od své branky, v útočném pásmu pak vymysleli parádní kombinaci na jejímž konci stál Martin Dlabola, který v Edenu rozpoutal totální euforii. Na šťastného střelce se sesypali spoluhráči, kteří společně oslavili zisk Poháru Jana Palacha.

UK Hockey Prague – Akademici Plzeň 5:4p (1:2, 0:0, 3:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Jindra (Martínek), 41. Novák (Martínek, Jindra), 45. Klinger (Piskač), 58. Jindra, 64. Dlabola (Martínek, Bořík) – 15. Říha (Soukup), 18. Kalus, 44. Princl (Štochl), 48. Štochl

A jaká byla cesta až na vrchol?

Hned v úvodu sezony Pražané prohráli dvě ze tří utkání a nacházeli se až v dolní části tabulky. Poté však přišla šňůra 11 výher v řadě a hráči UK Hockey Prague suverénně vedli celou ligu. Poté přišlo pouze jedno zaškobrtnutí, ale ani to je o zisk Poháru ČAUS nepřipravilo.

Následovalo play-off, do kterého si první celek základní části zvolil nejprve ústecké North Wings, které Karlovka přejela poměrně jednoznačně 2:0 na zápasy.

Poté padla volba na Olomouc. Úvodní duel ovládli v Edenu Hanáci a sérii mohli doma rozhodnout. To se jim nepodařilo a bitva se vrátila zpět do hlavního města. Znovu již Pražané před domácím publikem neprohráli. Sice v zápase prohrávali ještě deset minut před sirénou 1:2, v prodloužení pak převrátili utkání i celou sérii na svou stranu.

Podobný scénář nabídlo i finále proti Akademikům z Plzně. Západočeši ovládli úvodní zápas i bez své největší opory a doma mohli zvednout pohár nad hlavu. K titulu měli výborně nakročeno, po první periodě vedli už 3:1 a vypadalo to, že tuto rozjetou mašinu nemůže už nic zastavit. Opak byl pravdou, zápas ovlivňovala častá vyloučení, a tak neměli Pražané problém srovnat krok, a dokonce jít i do vedení. Svůj náskok pečetili trefou do prázdné klece a sérii opět odvezli do Prahy za nerozhodného stavu. V Edenu to nebylo vůbec lehké, ale pohár nakonec Pražanům vystřelil Dlabola.