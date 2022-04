Co dál s Kladnem po záchraně: Opory chtějí zůstat. Jak ovlivní posily KHL?

Hokejisté Kladna slaví gól proti Jihlavě • FOTO: ČTK / Kubeš Slavomír Cíl splněn. Kladenským hokejistům se v náročné sezoně povedlo udržet v Tipsport extralize. Po těžkých bojích o vyhnutí se přímému sestupu a při pravidelném dojíždění do chomutovského azylu uhájili Rytíři elitní příslušnost v pěti zápasech baráže s Jihlavou. Rozhodující výhra 6:3 přinesla klid, ale jen na okamžik. Bosse Jaromíra Jágra a celé vedení nyní čeká práce nejen při skladbě týmu na příští ročník. V článku iSport.cz se dočtete o podpisech a změnách v Kladně či situaci stále rekonstruovaného zimního stadionu.

Návrat „domů“ Bezpochyby jeden z největších stále trvajících rébusů v Kladně. Rozsáhlá rekonstrukce zimního stadionu, která Rytíře vyhnala na celou sezonu do nuceného exilu v Chomutově, je pořád v procesu. Stihne se před startem nového extraligového ročníku pevnost Středočechů dokončit? Z vedení vám to po řadě průtahů s naprostou jistotou nikdo nepotvrdí. Práce ale momentálně probíhají tak, že by se návrat „domů“ před druhým ročníkem mezi elitou za sebou měl jen tak tak podařit. Celé Kladno doufá, že už nebudou muset dojíždět do žádného azylu.

Většina opor si přeje zůstat Zachránění Kladna v extralize dodalo impuls nejen celému městu a klubu, ale i současným oporám. Vedení v čele s Jaromírem Jágrem čeká v případě podpisů nových smluv o něco jednodušší práce, než před rokem, kdy se na budování kádru pro příští sezonu začalo pracovat v podstatě až po postupu mezi elitu. Nyní už je zřejmé, že by většina klíčových hráčů měla pokračovat. Podle kladenského bosse mají hlavně zájem. Na novém kontraktu se měl s Rytíři již dohodnout kanadský brankář Landon Bow či obránce Jake Dotchin. Velké plus pro Středočechy je také jednoznačně setrvání střelce Adama Kubíka, na kterého Kladno uplatnilo opci. Kladenský gólman Landon Bow • Foto Michal Beránek / Sport

Loučí se Hlava a Baránek Byť pro udržení kladenského hokeje v Tipsport extralize odvedli maximum, od nové sezony již dres Rytířem na hrudi oblékat nebudou. V Kladně se po vybojované baráži loučí útočník Nicolas Hlava a obránce Marek Baránek. Sedmadvacetiletý forvard v již skončeném ročníku náramně doplňoval Tomáše Plekance a Adama Kubíka v elitní lajně (15+18 v základní části). Po dvou letech u Středočechů se ale rodák z Chomutova rozhodl zůstat blíž domovu. Nově by měl působit v Litvínově, kde i bydlí. Stejně starý Baránek má pro změnu údajně namířeno do Plzně. „Klobouk dolu před nimi. Odehráli baráž na maximum, výborně. Ať Nick Hlava nebo Bary. Nemůžu proti nim nic říct, přitom jsme věděli, že za měsíc nastupují někam jinam,“ řekl Jaromír Jágr po posledním utkání sezony. Nicolas Hlava před brankářem Maximem Žukovem • Foto Michal Beránek / Sport

Legendy pokračují Dobrá zpráva (nejen) pro kladenské fanoušky. I v příští extraligové sezoně by měli za Rytíře nastupovat Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. Byť už je klubovému majiteli padesát a podle vlastních slov již bývá zápasy unaven, slíbil, že se bude nadále připravovat, jako by měl hrát. Kapitán Středočechů oslaví v říjnu 40. narozeniny, po úspěšné baráži ale také naznačil, že ještě nekončí. „Cítím se dobře, baví mě to, jsem zdravý, tak asi ještě hrát budu. Ale na rozhodnutí je ještě čas,“ řekl Plekanec a dodal, že by si rád zahrál play off. Boje o udržení už ho nebaví. „Jestli Pleky není nejlepší hráč v extralize, tak určitě nejužitečnější,“ nepochybuje Jágr o dlouholetém parťákovi. Vedle pokračování hráčské kariéry by měl tahoun Rytířů navíc začít šéfovat kladenské mládeži. Kladno - Jihlava: Plekanec si vychutnal Žukova a zvýšil na 5:3 Video se připravuje ...