Druhý Nathan Walker? Další Australan si v Česku plní sen, bydlel u Čalouna

Rugby, kriket, tenis, fotbal. To jsou tradiční australské sporty. Jenže hokej? Ten je u protinožců stále hodně v plenkách, o to může překvapit, že si českou extraligu zahráli už dva Australané. Po Nathanu Walkerovi (Vítkovice, Olomouc), který to dotáhl až do NHL, se o hokejový sen na druhém konci zeměkoule pokouší dvacetiletý Kale Costa.

Rodák ze Sydney má na kontě čtyři extraligové starty za Pardubice, kterým stále patří. Momentálně ale nastupuje za druholigové Ústí nad Labem. „Za Dynamo jsem debutoval v sedmnácti letech pod trenérem Richardem Králem, který je nyní asistentem kouče Radima Rulíka. Z áčka už moc kluků neznám, ale mohu jmenovat bývalého spoluhráče Ondru Rohlíka,” vypráví Costa.

Sám by se chtěl co nejvíc přiblížit Nathanu Walkerovi, jehož osobně zná. Vyniká kvalitním bruslením, možným hendikepem je menší tělesná konstituce (174 cm/75 kg). Jak moc je reálná cesta z druhé české ligy do elitního hokejového světa, je otázkou.

Costu do Čech přivedl olympijský vítěz Jan Čaloun, dokonce u něj v teenagerovském věku bydlel. V tuzemsku žije od svých třinácti, naučil se perfektně česky. „Naše rodina má v Austrálii známé, kteří jsou Češi a pocházejí z Ústí nad Labem, odkud je i jejich rodina. Přes ně jsem se ve třinácti letech dostal k Čalounům,” popisuje netradiční cestu po zeměkouli.

Surf a oceán vyměnil za ledová kluziště. Pro běžného Australana věc nevídaná. „Táta pracoval v Kanadě, kde hokej dost sledoval. Předtím se věnoval in-line hokeji. Jsme tři bratři, hrál jsem zpočátku fotbal, dělal jsem i plavání, ale nejvíc se mi líbil hokej,” vysvětluje Costa, jak se dostal k bruslím a hokejkám.

Za pardubické Dynamo nastupoval v kategoriích U19 a U20. Teď může pomoct ústeckému týmu k návratu do Chance ligy, z níž před rokem sestoupil. „Od trenéra Čalouna dostávám hodně šancí ke hře. Jsem rád, že mohu být často na ledě a zahrát si v každé situaci. Teď proti Vrchlabí to bude moje první play off mezi dospělými, protože předtím jsem ho hrál jen jednou za juniorku Pardubic,” poznamenává.

Druhá liga je mnohdy dost možná zbytečně degradována. Kromě talentovaných mladíků v ní přitom nastupuje celá řada protřelých osobností počínaje od dvojnásobného mistra světa Jana Hlaváče, přes extraligové legendy Viktora Hübla s Františkem Lukešem po velezkušeného Jaroslava Roubíka. Právě ten je jeho současným mentorem. „Hodně se od něj naučím a jako člověk je taky skvělý,” uzavírá Costa.

Hokejová exotika v Česku

V české extralize nastoupila už celá řada „exotů”, tedy hráčů pocházejících z poměrně netradičních hokejových zemí. Kromě dvou Australanů (Walker, Costa), se jedná například hned o tři Japonce: Hirojuki Murakami, Masanori Kon, Junji Sakata.

Litva není zrovna hokeji zemí zaslíbenou, přestože právě odtud pochází hvězdný Darius Kasparaitis. V ročníku 1995/1996 se po našich kolbištích proháněl jiný Litevec Egidijus Bauba. Ten dokonce vstřelil v dresu Opavy v 15 zápasech dva góly, k nim přidal stejný počet asistencí.

Ještě extraligu zažil ve Slavii Maďar János Vas. Mezi gólmanské kuriozity patří dva norští brankáři Robert Schistad (Sparta) a Halvor Hastad-Evjen (Znojmo). Naopak stálicí v defenzivě býval v Litvínově jejich krajan Daniel Sørvik. Sparťanskou mládeží prošel Bulhar Nino Tomov. Poláci sice v roce 1976 na MS přehráli Sovětský svaz, dnes ale patří spíše k outsiderům: naše severní sousedy ovšem u nás reprezentují Pawel Zygmunt (Litvínov) s Aronem Chmielewskim (Třinec).

Úspěšnou stopu zanechali ve Spartě francouzští bratři Sascha a Yorick Treille. Prapor galského kohouta aktuálně drží v Hradci Jordann Perret. V Čechách už zdomácněli Slovinci, kteří pro tuzemské kluby už léta nejsou žádnými trpaslíky, naopak levnou kvalitou. Hvězdou Mladé Boleslavi je gólman Gašper Krošelj, v minulosti bývali úspěšnými vyslanci někdejší jugoslávské země borci jako Tomaž Razingar, Blaž Gregorc, Robert Kristan, Robert Sabolič, Mitja Robar, Luka Vidmar, Miha Rebolj, Jurij Repe nebo Rok Pajič. Další působili v Chance lize (Matic Podlipnik, Miha Štebih). Ten úplně nejlepší Slovinec je pak jistý Anže Kopitar, držitel dvou prestenů pro vítěze Stanley Cupu s Los Angeles Kings.