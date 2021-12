Australan z Vítkovic má další rekord: hattrick v úvodním zápase sezony NHL

Australan Nathan Walker vystřelil v NHL svůj premiérový hattrick. Povedlo se mu to během prvního sezonního startu za St. Louis • koláž iSport.cz

Během více jak osmi let strávených v zámoří má na kontě „pouhých“ 26 zápasů. Nathan Walker i tak již dokázal zanechat nesmazatelnou stopu v NHL. 17. října 2017 se stal prvním Australanem, který si kdy zámořskou ligu zahrál. Po krátké epizodě v Edmontonu a návratu do Washingtonu se na jaře 2018 v dresu Capitals podílel na premiérovém Stanley Cupu. Nyní sedmadvacetiletý forvard, jenž se narodil ve Walesu, ohromil nejen fanoušky Blues také úvodním hattrickem.

Do utkání s Red Wings přitom novopečený autor tří branek nastoupil v nekompletní čtvrté formaci. Walker měl po povolání z farmy ve Springfieldu nejprve jen lepit sestavu St. Louis sužovanou marodkou a covid protokolem. Nicméně už v sedmé minutě hry, kdy po průniku do útočného pásma poprvé překonal brankáře Alexe Nedelljkovice, ukázal trenérům i 18 096 divákům v Enterprise Center, že nepřišel pouze na záskok. A do konce první třetiny přidal ještě jeden gól.

Bývalý hráč Vítkovic, odkud v sezoně 2012-13 odcházel do zámoří, už tak parádní večer ještě vylepšil v 50. minutě, kdy v mezikruží tečoval nahození obránce Toreyho Kruga, které následně propadlo za záda střídajícího Thomase Greisse. Za famózní zkompletování hattricku se Walkerovi dostalo hned uznání od spoluhráčů a rovněž hozených čepic od nadšených fanoušků.

Walkerovo představení vůbec nepřekvapilo brankáře Charlieho Lingrena, spoluhráče z farmy. V AHL už stihl vidět, co parťák dokáže předvést se svým schopnostmi. „Je skvělým vůdcem i ve Springfieldu. Upřímně, po zápase Detroitem z něj nemůžu mít větší radost. Je to zatraceně neuvěřitelný chlap,“ řekl rovněž sedmadvacetiletý gólman, jenž vychytal výhru proti Red Wings.

První a doposud jediný protinožec z Austrálie v NHL po velice vydařené sezonní premiéře (!) zůstal skromný. Byl hlavně nesmírně vděčný, že si mohl zahrát před plnou halou. Za tři góly děkoval především spoluhráčům.

„Když už se sem dostaneš a víš jen, že tě kluci potřebují, tak musíš makat ještě o trochu víc. Jediné, co chceš, je hrát NHL a být schopný to dokázat. Tři góly jsou pěkné, ale udělat to s touhle partou doma před fanoušky bylo teprve skvělý. Chci říct, že zahrát si znovu před těmito fanoušky bylo neuvěřitelné. Kluci v kabině odvedli skvělou práci, když mě pustili k sobě. Bylo úžasné dnes večer získat dva body,“ radoval se Walker po utkání.

Za bezpochyby nejpovedenějším výkonem v NHL vidí australské levé křídlo vedle podpory spoluhráčů také tvrdou práci, kterou se poslední roky snaží odvádět. „Myslím, že každý zápas NHL, do kterého se dostanete, za to stojí. Řekl bych, že během mé kariéry, mého života s hokejem jsme se s rodinou hodně obětovali a je docela fajn, když se něco takového stane. A dát tři góly? To je podle mě něco extra,“ culil se vítěz Stanley Cupu z roku 2018, jehož jméno však na Poháru napsáno není.

Chválou na hráčovu adresu nešetřil ani trenér Blues Craig Berube. Prozradil, že z Walkera, kterého nazval pracovitým chlapíkem a dobrým spoluhráčem, má velkou radost. Hattrick mu kouč ze srdce přál. „Když se na něj díváte, určitě vám neunikne, že pořád hýbe nohama, neustále bruslí a dotírá se na soupeře. Každé střídání má spoustu energie, kterou přenáší na tým. Pokaždé, když ho v týmu máme, udělá pro nás dobrou práci,“ vyjádřil spokojenost pětapadesátiletý stratég.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:17. N. Walker, 16:47. N. Walker, 36:01. Parayko, 49:27. N. Walker, 50:11. I. Barbašev, 59:55. M. Scandella Hosté: 24:17. Fabbri, 55:27. Fabbri Sestavy Domácí: Ch. Lindgren (J. Gillies) – Parayko, Mikkola, Perunovich, Krug, Bortuzzo, M. Scandella – Kyrou, R. O'Reilly (C), Saad – Tarasenko (A), I. Barbašev, Bučněvič – Sundqvist, B. Schenn (A), L. Brown – Joshua, N. Walker. Hosté: Nedeljkovic (41. Greiss) – Seider, DeKeyser (A), Hronek, Leddy, Renouf, Oesterle – L. Raymond, Dylan Larkin (C), Fabbri – Zadina, P. Suter, Veleno – Erne, M. Rasmussen, Naměstnikov – Gagner, Rowney, Givani Smith. Rozhodčí Walsh, Mclsaac – Flemington, Johnson Stadion Enterprise Center, St. Louis Návštěva 18 096 diváků

