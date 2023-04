Rozšíření juniorky prošlo a Vlasák v komisi skončil: Je to one man show...

Hrnečku, vař. Juniorská extraliga opět nakyne. Po roce znovu změní podobu, ze stávajících čtrnácti účastníků se rozroste na šestnáct. „Je to blbost. Vůbec nejsme přesvědčeni, že se tím soutěž zkvalitní,“ má jasno Tomáš Vlasák. Sportovní manažer Plzně byl členem sportovní komise svazu a patřil k armádě odpůrců kontroverzního návrhu. „Už tam nechci být. Udělali si to stejně po svém, i když většina byla proti,“ řekl deníku Sport a iSport.cz poté, co výkonný výbor úpravu schválil.