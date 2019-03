Bratři Kovářové v jednom dresu? Láká je Omsk, píší v Rusku | iSport.cz

Plzeňský útočník Jan Kovář se po roce vrací do reprezentace, zahraje si na turnaji Euro Hockey Tour ve Švédsku • Barbora Reichová (Sport)

Jakub Kovář si výbornými výkony v KHL vysloužil návrat do reprezentace, na Karjala Cupu by měl být jedničkou • Michal Beránek (Sport)

Český brankář Jakub Kovář s Jekatěrinburgem postoupil v nejkratším možném termínu do čtvrtfinále play off Kontinentální hokejové ligy • Profimedia.cz

Jakub a Jan Kovářové by mohli obléknout dres Avangardu Omsk • koláž iSport.cz

Jaký je význam vzkazu "Sbohem, Avto", který na sociálních sítích vydal brankář Jakub Kovář? Sám český gólman říká, že to nemusí být úplná rozlučka s Jekatěrinburgem, kde mu končí smlouva, ruská média to ale vidí jinak. Podle informací serveru championat.com jej láká Avangard Omsk. V jeho dresu by navíc nemusel být jediný s jmenovkou "Kovář"...