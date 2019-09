Jandač o vyhazovu: Padák po třech zápasech? Divné. Byl to fičák | iSport.cz

Zášť, naštvání nebo křivda? Nic z toho z něj necítíte. Josef Jandač je po bleskovém padáku z Metallurgu v klidu. Až překvapivě. „Na nikoho se nezlobím. To angažmá mi hodně dalo, rozloučil jsem se v přátelském duchu,“ popisuje. Po jeho odchodu prohrál Magnitogorsk všechna čtyři utkání. „Fandím jim. Nemnu si ruce a neříkám si: Dobře jim tak. Mně se tam dělalo vážně příjemně,“ dodává Jandač.

Jak se vám jako nezaměstnanému člověku vede?

„Docela dobře. Akorát jsem nemocný, mám zánět průdušek a beru antibiotika. Občas je ale zapiju pivem, takže jsem v pohodě, neumírám.“

Ruská média psala, že jste po konci v Magnitogorsku skončil v nemocnici. Snad jste se z konce v klubu nezhroutil.

„Bylo to ztraceno v překladu. Volal mi jeden ruský novinář zrovna, když jsem byl v čekárně u svého doktora na středisku na vesnici. Fakt jsem nevěděl, jak se to řekne rusky, tak jsem mu řekl, že jsem v ‘bolnice’‎, jakože v nemocnici. Pak z toho vyšlo, že Jandače vyhodili z Magnitky a on z toho skončil na jipce. To fakt ne.“

Už vás přešlo prvotní zklamání či naštvání po brzkém konci? Jaké ve vás vůbec po nečekaném vyhazovu převládaly emoce?

„Upřímně? Ani nevím. Nadšený jsem z toho samozřejmě nebyl. Dostat padáka po třech zápasech je dost divné, nestandardní. Velká rarita. Byl to ale takový fičák, že jsem ani neměl čas o tom nějak víc přemýšlet. Jestli jsem někde udělal chybu, co jsem mohl udělat jinak… Ten vzorek tří zápasů je tak malý, že vůbec nešlo vyvozovat závěry. Zklamaný jsem samozřejmě byl. Že jsem pod tlakem, jsem ale věděl.“

Josef Jandač Narozen: 12. listopadu 1968 (50 let) v Berouně

Hráčská kariéra: Beroun (1985-93)

Trenérská kariéra: Beroun (1995-98), Soul (1995), Kralupy nad Vltavou (1998-99), Soul (1999), dorost Slavia (1999-2000), Beroun (2000-01), Liberec (2001-03), České Budějovice (2004-08), Pardubice (2010-11), Sparta (2011-12), Lev Praha (2012), Sparta (od 2012), Magnitogorsk (2018-19)

V reprezentaci: asistent (2008-10 a 2015-16), hlavní trenér (2016-18)

Největší úspěchy: zlato MS 2010 (asistent), stříbro v extralize (2016 se Spartou), 3x bronz v extralize (2008 s Českými Budějovicemi, 2011 s Pardubicemi a 2014 se Spartou), 2x postup do extraligy (2002 s Libercem a 2005 s Českými Budějovicemi), 3x Prezidentův pohár pro vítěze základní části (2x se Spartou, jednou s Budějovicemi)

Už loni jste říkal, že klíčové je v Magnitce chytit začátek, že?

„Přesně tak. S Jirkou Kalousem jsme si říkali, že musíme zvládnout prvních sedm zápasů, aby byl klid. Ale nakonec vidíte, jak to dopadlo. Konec po třech utkáních. Nevím, ani se mi k tomu nechce nic moc říkat. Pořád to samozřejmě sleduju, prohráli další čtyři zápasy. Kdyby mě vyndali teď po sedmi zápasech, tak to samozřejmě pochopím, beru to jinak. Sbalím se a jdu. Takhle ani nemám chuť se v tom hrabat.“

Všechno nasvědčuje tomu, že šlo o dopředu připravenou věc, kdy klub počkal na vaše první škobrtnutí a angažoval už dopředu smluveného kouče Ilju Vorobjova.

„Nechci to hodnotit. Sám nevím, jak to bylo. Kdyby to bylo dopředu připravené, asi by mě vylili hned po minulé sezoně. Nakonec to dopadlo takhle. Oni na to mají plné právo, dávají do klubu peníze, je jejich. Můžou si dělat, co chtějí.“