Bývalý Jágrův parťák z Pittsburghu je novým prezidentem KHL | iSport.cz

Morozov vedl sbornou v letech 2007 až 2011 a slavil s ní dva tituly a stříbro na mistrovství světa. Byl také členem stříbrného olympijského týmu z Nagana 1998, kde Rusové prohráli finále s Českou republikou.

Má za sebou sedmiletou kariéru v zámořské NHL, kde odehrál 451 zápasů za Pittsburgh. Po návratu do vlasti nastupoval za Kazaň, s níž se stal v letech 2009 a 2010 šampionem KHL, a CSKA Moskva, ve kterém v roce 2014 ukončil hráčskou kariéru.

Alexey Morozov was unanimously elected to the position of president by the KHL Board of Directors.



The previous president, Dmitry @DChernyshenko, who had been in post since November 2014, was appointed Deputy Prime Minister of the Russian Federation on January 21. pic.twitter.com/IbppkNMtm3