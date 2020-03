Hrubec popsal koronavirus v Číně: Nikdo bez roušky, rodina odjela dřív | iSport.cz

Jako by mu byl koronavirus v patách. Brankář Šimon Hrubec z čínského klubu Kunlun Red Star byl společně se spoluhráčem Andrejem Šustrem prvním českým sportovcem, který řešil, jak se novému typu viru vyhnout. V Číně se jim to podařilo, ze země se dostali včas, závěr KHL dohrávali na hřištích soupeřů. Teď se snaží uchránit doma. „Je škoda, že se nic nehraje, ale než vyhrát titul v prázdné hale, je lepší nechat uzdravit svět a počkat si na nový ročník,“ říká Hrubec v rozhovoru pro iSport Premium.

Play off ruské KHL čínskému Kunlunu těsně uniklo. O čtyři body. Pro Šimona Hrubce tím klubová sezona skončila už 24. února. V kondici se udržoval kvůli případné pozvánce na kemp před mistrovstvím světa s Českými Budějovicemi, kde s velkým hokejem začínal. S Motorem také „oslavil“ papírový postup do extraligy. „Je smutné, že se play off hrát nemůže, ale není sebemenších pochyb o tom, že by si Budějovice postup nezasloužily,“ říká reprezentační gólman. „S dominancí, s jakou ovládly první ligu, vůbec není pochyb o tom, že do extraligy patří.“

Obavy z koronaviru jste řešil už začátkem roku v Číně, teď s ním bojuje celá Evropa. To je vám vir v patách?

„Vypadá to tak. Velká panika. Už i ke mně, co se moc nenechává ovlivňovat médii, se to dostalo. Vypadá to opravdu zle. Podle mého už ani mistrovství světa nebude, kvůli tomu jsem ještě s Budějovicemi trénoval. Abych se po naší krátké sezoně ještě udržoval v nějakém tempu. Asi to bylo zbytečný. Tak jsem alespoň trénoval, abych nebyl tlustý.“

Moc šancí na uspořádání mistrovství nedáváte?

„Oficiálně zatím nevíme nic, ale nevidím to. Jen říkám, co si myslím. Doma na Lipně už jsem si vyskládal výstroj, suším ji. Myslím, že už ji teď potřebovat nebudu.“

Opatření a boj proti koronaviru jste zažil už v Číně. Dá se to nějakým způsobem porovnat se situací doma?

„Těžko. V Číně chodí v rouškách jedna třetina lidí normálně. A když se dostávaly do povědomí první informace o tom, že ve Wu-chanu něco propuklo, tak v celém Pekingu nebyl jediný člověk, který roušku nenosil. To bylo zajímavé. Jak jsme hráli poslední domácí utkání v Pekingu, stáli jsme na modré čáře, koukali do hlediště a v něm byli všichni lidé v rouškách. To byl opravdu zvláštní pohled.“

ŠIMON HRUBEC Narozen: 30. června 1991 (28 let) ve Vimperku Klub: Kunlun Red Star (KHL) Kariéra: Vimperk (žáci), Český Krumlov (dorost a juniorka), České Budějovice (2007-12), Tábor (2009/10), Písek (2009-11), Třebíč (2011/12), Třinec (2012-19) Největší úspěchy: extraligové zlato (2019) a stříbro (2015) s Třincem, 4. místo na MS 2019 Bilance v extralize: 345 zápasů, 207 výher, 138 proher, úspěšnost 92,32 %, průměr 2,18, 36 čistých kont Bilance v reprezentaci: 9 zápasů, 4 výhry, 5 proher, úspěšnost 88,68 %, průměr 2,74

Ovlivnilo vám to závěr sezony?

„Když se epidemie rozjela, byli jsme shodou okolností na dlouhodobém tripu na hřištích soupeřů. Jako kdybych to tušil, rodinu jsem domů poslal domů už dřív. Věděl jsem, že nás čeká dlouhý trip, tak jsem jim říkal, že nemá cenu v Číně zůstávat. Jediné štěstí, protože přijeli domů a začalo se to rozšiřovat.“

A sportovně?

„Play off nám nakonec uteklo o čtyři body, všichni řešili, že jsme prohráli poslední dva zápasy (s Magnitogorskem 1:2 a Rigou 1:2), ale průšvih se stal dřív. Byli jsme pátí, tahali jsme se s Ufou, to bylo skvělé, skoro nemyslitelné. Pak najednou přišla poslední čtvrtina sezony a tam jsme měli velký úpadek. Měli jsme snad šestnáct proher z dvaceti čtyř zápasů! Kdy nám to utíkalo o gól v poslední minutě třeba. Pokud z takové porce neuděláte čtyři body, tak si postoupit do play off nezasloužíte. Kámen úrazu byly přesilovky. V nich jsme se hrozně trápili, nepomohli si z nich. Byly opravdu zápasy, kdy jsme prohráli 0:2, soupeř měl dvě přesilovky a dal z nich dva góly. My nic.“

Osobně jste s premiérovou sezonou v KHL spokojený?

„Myslím, že to byla docela povedená premiéra, ale musím zůstat nohama na zemi. První sezona, když to blbě řeknu, se většinou vždycky povede. Důležitá je ta druhá – potvrzovací. To je těžší.“

Kontrakt jste měl na jeden rok, už víte, kde budete v nadcházející sezoně chytat?