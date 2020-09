Abdul prožil skvělou premiéru v KHL, dal vítězný gól. Furch prohrál

Český hokejista Jindřich Abdul rozhodl premiérovým gólem v KHL o vítězství Čerepovce nad Novosibirskem 2:1. Čtyřiadvacetiletý útočník, který přišel před sezonou do Severstalu ze Slovanu Bratislava jako nejproduktivnější hráč předčasně ukončené slovenské extraligy, se prosadil ve druhém startu v mezinárodní soutěži šikovnou tečí střely Vladislava Provolněva. Abdul půl minuty po začátku třetí třetiny vrátil domácímu týmu vedení a další gól už nepadl.

Mezi střelce se zapsal poprvé po návratu do Spartaku Moskva z NHL také Lukáš Radil. Trefou do prázdné branky deset sekund před koncem zpečetil vítězství 3:1 v derby na ledě Dynama.

Po dvou porážkách to byla první výhra Spartaku v ročníku. Radil se do Kontinentální ligy vrátil po skončení smlouvy v San Jose. Za Spartak už hrál v letech 2015 až 2018, kdy ve 168 utkáních včetně play off zaznamenal 103 bodů (41+62).

První gól v sezoně dal i další český útočník Jiří Sekáč. Po odchodu z CSKA Moskva se premiérově prosadil za Omsk při drtivém vítězství 8:2 nad Chabarovskem a přidal k tomu i jednu asistenci. Avangard ve třech zápasech ještě nezaváhal stejně jako Ufa, jež porazila v Minsku 4:3 Dinamo s brankářem Dominikem Furchem.

KHL:

Dynamo Moskva - Spartak Moskva 1:3 (za hosty Radil 1+0), Čerepovec - Novosibirsk 2:1 (za domácí Abdul 1+0), Dinamo Minsk - Ufa 3:4, CSKA Moskva - Barys Nur-Sultan 3:1, Omsk - Chabarovsk 8:2 (za domácí Sekáč 1+1).