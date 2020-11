V KHL zářil jen pod Říhou, jinak tropil skandály. Ruský rebel míří za mříže

Někdejší ruský hokejista Igor Musatov míří kvůli rozsáhlým podvodům do vězení • profimedia.cz

Dalo by se říct, že se nenapravitelný hříšník dočkal spravedlivého trestu. Bývalý ruský hokejista Igor Musatov byl v pondělí moskevským soudem odsouzen na čtyři roky odnětí svobody. Někdejší útočník, který se v rodné zemi místo hokeje proslavil především skandály a častými střety se zákonem, bude pykat za rozsáhlý podvod z roku 2018 s kryptoměnou v hodnotě 800 tisíc amerických dolarů. Třiatřicetiletý Rus se k činu nepřiznal ani po předložení důkazů a soudním verdiktu.

Na rozsudek se čekalo více jak rok, nyní konečně padl. Čtyři roky natvrdo si Igor Musatov musí odsedět v kolonii obecného režimu (ruském typu vězení). Na začátku roku 2018 se měl někdejší mládežnický reprezentant sborné jako člen organizované skupiny setkat v Moskvě s obchodníkem zabývajícím se investicemi na trhu kryptoměn, se kterým se dohodl na prodeji bitcoinů za 800 tisíc dolarů. Stalo se tak ve chvíli, kdy přesvědčil partnerskou společnost V. M. Abelian, že došlo k dohodě.

Kupec však bitcoiny (v současné hodnotě zhruba 63,5 milionů rublů) nikdy nedostal a Musatov se velice brzy dostal policejního hledáčku. Byl zatčen 15. září. K následným soudním jednáním dokonce dorazila jeho matka, která žádala, aby byl umístěn do domácího vězení. „Odejdu z práce a budu sedět s ním,“ řekla. Moskevský rodák popřel všechna obvinění. „Četl jsem svědectví, s tím kategoricky nesouhlasím. Jsem připraven doložit svůj postoj a předložit fakta.“

I když si obviněný odchovanec Spartaku Moskva stál a stále stojí za svou nevinou, během policejního vyšetřování a pátrání po důkazech se zrovna příkladně nechoval. Podle ruských médií se v nákupním centru pohádal s hlídači a jednoho z nich dokonce udeřil. Tento incident však u Musatova není ničím neobvyklý. Manžel úspěšné moderní gymnastky Jevgeniji Kanajevové totiž nikdy nebyl vzorným příkladem řádu, cnosti a už vůbec ne morálky.

Ve své ne zrovna dlouhé hokejové kariéře nepatřil bývalý hráč Kazaně, Omsku či Lokomotivu mezi týmové lídry ani nejproduktivnější tahouny (v Kontinentální hokejové lize jen dvakrát přesáhl hranici 10 bodů). Kvůli své chabé morálce a problémům s alkoholem Musatov dlouho nikde nevydržel a během devíti sezon v KHL střídal jeden klub za druhým.

Nejlepší herní výkony ze sebe Musatov dostal vlastně jen pod jediným trenérem – nedávno zesnulým Milošem Říhou . Nejzářnější chvíli si vybral v dresu Atlantu Mytišči v roce 2011, kdy s českým bouřlivákem na střídačce došel až do finále o Gagarinův pohár. Bývalý kouč hokejové reprezentace vedl neposedného Rusa také ve Spartaku a naposledy ve Slovanu Bratislava, kde po 29 odehraných zápasech (bilance 6+2) s hokejem skončil. Oficiální konec však nikdy neoznámil.

Řádění v restauracích, policejní honička i výhružky se zbraní

Svůj první velkým skandál vyvolal během play off KHL 2011, kdy po vítězství v semifinálovém zápase s Jaroslavlí bujaře slavil i poté, co restaurace již zavřela. Silně opilý ruský chuligán byl zadržen policií poté, co ohrožoval zaměstnance podniku. Během několika hodin se však dostal na svobodu a druhý den už byl připravený na další zápas vyřazovací části.

Ve stejném roce se Musatov v neregistrovaném Mercedesu stal hlavním aktérem policejní honičky, která skončila až ve chvíli, kdy narazil s vozem do budovy. Neměl u sebe žádné doklady a vymlouval se, že při incidentu seděl na místě spolujezdce.

Honička s policií se stala v okamžiku, kdy hokejista už dvakrát kvůli jízdě v podnapilém stavu přišel o řidičský průkaz. Jen několik týdnů po tomto skandálu přišel Musatov s dalším incidentem. Zmlátil řidiče autobusu. Podle slov oběti pouze kvůli tomu, že se agresorovi nelíbilo, jak špatně zaparkoval. Tím však natropené maléry nekončí. Před pěti lety odmítl zaplatit účet v restauraci, kde se choval velice agresivně. Po následném převezení na policejní stanici údajně po strážnících hodil své boty. V roce 2017 se v jednom podniku hrozně opil a všem přítomným začal vyhrožovat nabitou zbraní.