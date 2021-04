Machovský se těší do Rigy: Volali dvakrát denně. Proč nevzal Německo?

Ještě minulý týden Matěj Machovský držel při životě Spartu v extraligovém play off. Ale o tom, že to 27letý gólman v pražském klubu po třech sezonách zabalí, se po hokejových pavlačích povídalo dávno předtím. Měl tři nabídky z Německa, poptávaly se celky KHL. Podepsal roční smlouvu s Dinamem Riga, jež projevilo největší zájem. „Byly tam i velké kluby, ale že se uvidí. Už jsem nechtěl čekat. Myslím, že to dopadlo super,“ libuje si opavský rodák v rozhovoru pro iSport Premium.

Do sezony vstupoval Matěj Machovský opět jako jednička, ale pak ve Spartě přistál Alexander Salák a před play off se sázelo víc na něj. Jakmile si však během semifinále proti Liberci odskočil k porodu, Machovský se za stavu 0:2 na zápasy mezi tyče vrátil. Sérii dotlačil do sedmého dějství. Skvělými výkony si rozhodně pomohl, neboť věci už byly dávno v pohybu. Výsledkem je posun do vyšší hokejové kasty. Do lotyšského celku KHL, který nově vede Sergej Zubov.

MATĚJ MACHOVSKÝ Narozen: 25. července 1993 (27 let) v Opavě Pozice: brankář Klub: Dinamo Riga Kariéra: Opava (do 2010), Guelph/OHL (2010/11), Brampton/OHL (2010-13), Plzeň (2013-17), Grand Rapids/AHL (2017/18), Toledo/ECHL (2017/18), Sparta (2018-21) V extralize: 336 zápasů, 182 výher/148 proher, průměr gólů 2,34, úspěšnost 91,99 %, 29 čistých kont Úspěchy: 2x bronz v extralize (s Plzní 2016, se Spartou 2021)

Otevřela se vám šance chytat nejlepší soutěž na kontinentu. Vnímáte to jako postup zase výš?

„Tak jsem to bral, že se chci posunout do jiné soutěže. Dostat se do KHL je extrémně těžké, jsem šťastný, že se mi něco takového povedlo. Snažil jsem se o to delší dobu a teď to konečně klaplo, okolnosti se sešly správně dohromady. Člověk si často myslí, jak to je jednoduché, že si bude moct vybírat. Pak zjistí, že má i nepřátele, o nichž ani neví, všechno se komplikuje. Mám radost a doufám, že oni ze mě ji budou v Rize mít taky. Věřím, že se na sezonu výborně nachystám a budou se mnou spokojení. Co se případně bude dít dál, to už člověk tolik neovlivní.“

Byl vaším prvotním přáním odchod do ciziny, nebo jste přece jen čekal, jak se zachová Sparta, kde se pro vás situace v jednu dobu nevyvinula příznivě?

„Plno lidí mi říká, že kdybych počkal, naskytne se i něco ještě lepšího. Jenže potom zjistíte, že těch míst není tolik, co si myslíte. A některá bohužel zaberou jiní, kteří vám to úplně nepřejí. Nechtěl jsem čekat, abych další rok někde jen doufal, že to bude přestupní stanice. Chtěl jsem už jít do hotového. Jsem rád, že to klaplo.“

Odkdy jste byl přesvědčený, že ve Spartě skončíte?

„Hlavu jsem měl nastavenou tak, že smlouva je na tři roky. Samozřejmě vždycky chci, aby to dopadlo co nejlíp, aby se dosáhlo co nejlepšího výsledku. Rozhodnutý jsem byl už před poslední sezonou, ale potom se to vždycky nějak vyvíjí. Někdy vám to jde, někdy trošku míň, a podle toho s vámi lidi jednají. Zhruba od ledna jsem mluvil s Jardou Hlinkou (sportovní manažer) a později i s Péťou Tonem (sportovní ředitel). Nezastíral jsem, že mojí prioritou je jít ven.