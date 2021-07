Růžička a KHL: Lanařily ho i Omsk nebo Petrohrad. Proč odmítl?

Vladimír Růžička do KHL? Zkušený kouč v rozhovoru pro iSport Premium přiznal, že ho tahle varianta velmi láká . „Moc rád bych si ruskou ligu vyzkoušel,“ říká někdejší reprezentační trenér, který naposledy vedl Mountfield HK. Podle zdrojů Sportu je ve hře Soči, jasno by mělo být v horizontu dnů. Je otázka, jestli klub sáhne po 58letém kouči, jenž s národním týmem dvakrát vyhrál zlato, ale v posledních letech už jeho renomé uvadalo. V minulosti, když byl na vrcholu, se o něj zajímaly i velkokluby Petrohrad nebo Omsk. Vždycky ale odmítl. Kdo další měl zájem?

V dubnu 2011 byl Omsk bez kouče. Volba padla na Růžičku, který měl opět těžké dilema. Tentokrát byl Rusku ještě blíž, lákala ho spolupráce s Jaromírem Jágrem, spoluhráčem ze zlatého Naganu. Stačilo podepsat. Ale opět odolal... „Slavia není na můj odchod připravená,“ reagoval. Podobné to bylo i v roce 2015, kdy se ještě před šampionátem v Praze v Rusku psalo: Zaručeně víme, že Růžička je dohodnutý s Avangardem! „Nic domluveného není,“ oponoval sám trenér. Po MS to utichlo, kolem kouče naopak bylo živo kvůli kauze Palaščák…

Psal se rok 2012 a přišlo další rozhodování. Tentokrát ho vábil pražský Lev, což se jevilo jako ideální varianta. Trénoval by po NHL nejlepší ligu světa, ale zůstal by doma. Klub sháněl trenérskou kapacitu poté, co na střídačce skončil Josef Jandač, Růžičkův asistent ze zlatého šampionátu v roce 2010 v Německu. Nakonec ale stejně vyhrála Slavia.

Slovan Bratislava

Během mistrovství světa v roce 2019 v Bratislavě se bralo za hotovou věc, že český kouč převezme bratislavský Slovan, který se finančně zmátoří a bude pokračovat v KHL. Dohoda s investorem ale nakonec padla, takže restart slavného klubu se nekonal. „Tehdy ho to mrzelo. A mě taky,“ připustil Oldřich Štefl, někdejší strůjce vsetínského hokejového zázraku a později sportovní manažer právě ve Slovanu. Český trenér z toho byl přepadlý, protože mu Slovan sliboval, že to zaručeně klapne. Jenže nebylo to poprvé, co v případě bratislavského klubu platilo: sliby chyby…