Brněnský kapitán Čermák slavil góly rybičkou. Dobrý, přežil jsem, smál se po výhře

Leoši, jak to dopadlo se zády, všechno dobré?

„Kontroloval jsem to, naštěstí se nic nestalo. Dobrý, přežil jsem.“

Jak jste si užil dva góly a výhru 5:1?

„Zápas byl dobrý, hráli jsme uvolněně, zodpovědně z obrany. Výborně náš podržel Karel Vejmelka, který v prvních dvou třetinách řešil spoustu těžkých zákroků. Má velký podíl na tom, že se nám podařilo vysoko zvítězit. Důležité je, že jsme pak dali gól na 3:0, přidali čtvrtý a dohrávali jsme v pohodě. Věřili jsme si a koncem zápasu jsme kontrolovali.“

V závěru jste měl další dvě šance, myslel jste na hattrick?

„Určitě ne, ale když už byl zápas rozhodnutý, soupeř trošku přestal hrát a dostávali jsme se víc do šancí.“

Jste rádi za vysokou výhru i směrem k postupovým ambicím?

„Je to velice dobrý výsledek do dalšího zápasu, ale zápas u nich bude určitě těžký. Myslím, že nesloží zbraně, jsou to výborní bruslaři, ale samozřejmě si budeme chtít pohlídat postup.“

Je výhra nad finským vicemistrem povzbuzením po nedělní prohře v Mladé Boleslavi?

„Určitě je to povzbuzení, Podařilo se nám dát po dlouhé době více než tři góly, ukázali jsme si, že umíme dávat góly. Hráli jsme uvolněněji, jen na to musíme navázat v dalším zápase.“

Vážíte si toho víc vzhledem k faktu, že Tappara hrála šestkrát v řadě finále finské ligy?

„Já bych to nepřeceňoval, byl to jeden zápas, dnes nám vyšel parádně. Samozřejmě je takový zápas výborný pro sebevědomí, budeme se z něj chtít odrazit dál.“

Začíná reprezentační pauza, budete mít čas si chvilku orazit?

„Zítra máme volno, ve čtvrtek a v pátek máme dvoufázové tréninky, o víkendu pak máme zase nějaké volno. Tímto zápasem nám oproti ostatním volno ubylo, ale zápasy se nehrají ve velkém sledu, takže únava není taková.“

Neřeknete si za dva góly o den volna navíc?

(směje se) „Mohl bych to zkusit, dobrý nápad. Ale potřebuju spíš trénovat.“