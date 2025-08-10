Šampionský triumf Szabové s bolestnou kaňkou. Poražená si dvakrát vykloubila koleno
Nejlepší slovenská zápasnice završila krasojízdu v Oktagonu desátou výhrou v řadě a titulem bantamové váhy. Duel vévodící sobotnímu turnaji na Štvanici však provázel hodně rozporuplné emoce. Celá aréna se spolu s Lucií Szabovou těšila z jejího kariérního maxima, zatímco poražená Cecilie Bolanderová ležela v slzách a bolesti na nosítku. Po svých by z klece odejít nezvládla, hned na začátku si totiž vykloubila koleno, a pak za další minut znovu, což fatálně poznamenalo její výkon.
Hořkosladký závěr turnaje Oktagon 74. Domácí favoritka Lucia Szabová se po roce zdravotních komplikací a zrušených zápasů dočkala titulové bitvy a uspěla. Přesně trefovala v postoji, skvěle ubránila pokus o strh, načež doručila vlastní. Na zemi soupeřku, obhajující šampionku Cecilii Bolanderovou zasypala ranami a ukončila technickým KO v prvním kole. Ta byla však velice vážně limitována zraněním, které nastalo při dopadu na zem.
Szabová norskou protivnici překvapila, když proti ní vyrazila s judistickým podmetem, aby ji přemohla v její nejsilnější parketě. Slovenka techniku zvládla ukázkově, za to Bolanderová nestihla vůbec zareagovat, nechala nohu ve špatném úhlu a ta se jí při dopadu zapříčila. Koleno tlak nevydrželo a vykloubilo se.
Norka hned po dopadu šokovaně koukala vlastní nohu, koleno bylo stále venku z kloubní jamky. V gestu vzdání před sebe natáhla ruce a říkala Szabové, ať nepokračuje. „Vnímala jsem, že říká stop, takže jsem si říkala, že se asi něco stalo. Rozhodčí nás ale pořád tlačil do další akce, takže jsem pokračovala,“ osvětlila Slovenka na tiskové konferenci. Chybou rozhodčího tak Norka schytala výrazně víc úderů, než bylo třeba.
Svůj pohled záhy přidala také Bolanderová. „Když mě podmetla a dopadla jsem na zem, viděla jsem svoji nohu, jak je mimo. Vykloubila jsem si koleno. Po chvíli se vrátilo, tak jsem tedy zkusila bojovat dál, ale nestihla jsem ani položit nohu na zem, než se mi koleno znovu vykloubilo,“ vyprávěla zklamaná a krvavě pobitá bojovnice.
I ona potvrdila, že hned po momentu zranění kapitulovala, nahlas se vzdala, avšak rozhodčí to přešel. „Snažila jsem se mluvit i s Luckou, aby zápas skončil. Pořád jsem opakoval „stop“. Věděla jsem, jak špatně na tom ta noha je. Jen jsem tam ležela, držela se jí a schytávala rány. Nemělo to smysl,“ povídala devětadvacetiletá Bolanderová.
Do boje na sobotní akci nastupovala po táhlých zdravotních peripetiích a ještě předvečer zápasu slibovala životní formu. O to víc ji pak výsledek snažení ranil. „Omlouvám se, že jsem se zranila. Je mi to líto i kvůli tobě, protože kdykoli kdy jdeme do klece, chceme skvělý a těžký zápas,… a já se hned na začátku zranila. Vzalo mi to vše, na čem jsem pracovala. Zlomilo mi to srdce,“ pronesla Bolanderová, načež ji Szabová popřála brzké uzdravení.
Norka si ještě před brzkým odchodem z tiskové konference, kde seděla ve velkých bolestech, řekla o odvetu se Szabovou. Na tu ale již ve frontě vyzyvatelek čeká Lucie Pudilová.
„Konečně se mi podařilo, co jsem celou dobu chtěla, takže se mě teď prosím neptejte na další zápas. Chci si to trochu užít,“ povídala Szabová se zlatým opaskem přehozeným přes rameno. „Konečně jsem dospěla do takového stádia, že si umím užívat život a vypnout od zápasení. Celý týden, možná i měsíc budu slavit,“ dodala. Promotér Ondřej Novotný s úsměvem ve vtipu nesouhlasně zakroutil hlavou. „Dopřej mi trošku klidu, rok jsem na to trénovala,“ otočila se na něj se smíchem novopečená šampionka.