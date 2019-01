Čihák po konci v Lize mistrů: Soutěž nám hodně pomohla, máme poznatky | iSport.cz

Jak byste odvetu zhodnotil?

„Všichni jsme to viděli, narazili jsme na špičkový tým, který to má postavené na individuálních dovednostech, na bruslení, na přesnosti. Mrzí nás to hodně, protože jsme opravdu chtěli jít do finále. Musíme být ale pokorní a smeknout před sílou soupeře. I přesto, že jsme začátek trochu prochrápali, možná z nějakého respektu, ale potom jsme s nimi drželi krok. I přesto byl soupeř lepší na hokejce, kazil míň přihrávek než my. To potom samozřejmě rozhoduje.“

Frölunda začala hodně aktivně, nezaskočili vás tím?

„Nezaskočili, oni tak prostě hrají. Hrají aktivně, a když potřebují, tak hrají ještě aktivněji. Věděli jsme, že do toho půjdou, že budou chtít dát rychle góly, aby to v tu chvíli uklidnili. I přesto, že my jsme chtěli začít aktivně a na poradě si jasně říkali, co chceme hrát, tak tam byl trošku respekt. V průběhu první třetiny se to trošičku změnilo a od druhé už to bylo lepší. Bohužel…“

Po první inkasované brance ve 4. minutě jste si vzal oddechový čas. Co vás k tomu vedlo? Právě ten respekt?

„Stoprocentně. Protočíte tam dvakrát první, druhou, třetí lajnu, a vycítíte to. Tam nebylo zbytí. Prohráváte 0:1, na co čekat? Potřeboval jsem tam mančaft nakopnout. Věřím, že v průběhu první třetiny se to zlepšilo. Něco jsme si řekli ještě v kabině. Bohužel… Je to hlavně zkušenost pro naše mladé kluky, aby viděli, jak vypadají mladí kluci v zahraničí.“

Pak jste už k postupu potřebovali dát pět gólů. O co šlo ve zbytku zápasu?

„Šlo hlavně o charakter týmu, o předvedenou hru, o nacvičené věci, které děláme, o bruslení, o dohrávání. Pro lidi, kteří přišli, pro fanoušky, kteří nám fandili. A to tempo si potom odnést dál do extraligy, takže jsem za to rád, že jsme 60 minut odehráli až do konce. Potom, když vám diváci zatleskají vestoje, i když prohrajete, tak i lidi vidí, že to kluci nezabalili a hráli do konce. Takhle to má vypadat.“

Co celkové působení v Lize mistrů týmu dala?

„Už jsem to klukům říkal, ať si z toho vezmou, jak vypadají hráči v zahraničí, třeba jak jsou mladí na tom individuálně, jak bruslí, jak jsou herní. Postupně, když jsme šli výš, tak jsme naráželi na těžší a těžší týmy z Finska, ze Švédska, ale i ve skupině ze Švýcarska. I naši beci měli velký odstup. Museli jsme mít hráče doražený, protože když těmhle dáte metr prostoru, tak víte o tom, že to prostrkají a veze se vám gól. Poznatky určitě máme a věřím tomu, že si to kluci ponesou dál do naší hry i do hokejového života.“

Plzni se na podzim příliš nedařilo v extralize. Neměl jste obavy, co s týmem může Liga mistrů udělat?

„Abych pravdu řekl, tak neměl. Když máte v týmu takové individuality, takové hráče, kteří chtějí hrát a chtějí vyhrávat. A je úplně jedno, jestli je to extraliga, přátelák, bago nebo Liga mistrů. Cítíte, že tým chce, aby vyhrával. Vím, že podzim nebyl ideální, ale potom se to zvedalo, v Lize mistrů to bylo dobré. Nebál jsem se toho, ba naopak si osobně myslím, že nám to i hodně pomáhalo. V zápasech, které jsme měli dobře rozehrané, tak nebyl tlak na tabulku, na body jako v extralize. Z kluků to občas spadlo, víc jsme si zahráli s pukem. Myslím si, že nám to hodně pomohlo a je to dobře nastavené.“