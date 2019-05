Hradec narazí v LM na obhájce Frölundu, soupeře znají i další české týmy | iSport.cz

Skupina A: EC Klagenfurt (Rak.), Tappara Tampere (Fin.), EHC Biel (Švýc.), Frisk Asker (Nor.). Skupina B: HPK Hämeenlinna (Fin.), EV Zug (Švýc.), HC Škoda Plzeň, Rungsted Seier Capital (Dán.). Skupina C: Lulea HF (Švéd.), Bílí Tygři Liberec, Augsburg Panther (Něm.), Belfast Giants (Brit.). Skupina D: HC Oceláři Třinec, Lausanne HC (Švýc.), Lahti Pelicans (Fin.), Junosť Minsk (Běl.). Skupina E: SC Bern (Švýc.), Kärpät Oulu (Fin.), Skelleftea AIK (Švéd.), Grenoble Bruleurs de Loups (Fr.). Skupina F: Adler Mannheim (Něm.), Djurgaarden IF (Švéd.), Vídeň Capitals (Rak.), GKS Tychy (Pol.). Skupina G: Färjestad BK (Švéd.), Red Bull Mnichov (Něm.), HC Ambri-Piotta (Švýc.), HC '05 Banská Bystrica (SR). Skupina H: Frölunda Indians (Švéd.), Štýrský Hradec 99ers (Rak.), Mountfield Hradec Králové, Cardiff Devils (Brit.).