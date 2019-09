Třinec na startu LM slaví otočku s Lahti. Skvělá práce, těší Kundrátka | iSport.cz

Jak důležité to pro vás je vítězství?

„Moc, protože z 0:3 se většinou moc do hry lehce nevrací. Udělali jsme skvělou práci, odmakali jsme to, všichni dřeli. Škoda toho třetího gólu, co nám tam spadl, ale to se bohužel stává. Jinak oba dva naši brankáři chytali skvěle.“

Třetí branku jste si smolně srazil do brány, co se stalo?

„Dal jsem hokejku do nahrávky a úplně nevím, jak se to takto mohlo smolně odrazit do brány. To byla náhoda, tohle se tomu klukovi stane jednou za život. Divně se to odrazilo. Nedělali jsme si z toho hlavu, věděli jsme, že do toho jdeme a viděli jste, že jsme hned začali létat a hrát náš systém, byl to pěkný hokej.“

Před vaší brankou na 1:3 jste chvíli zkoušeli i zajímavou variantu, kdy jste hráli bez brankáře v šesti proti třem. Co jste na to říkal?

„Byl jsem trošku překvapený, když jsem se podíval dozadu. (usmívá se) Ale jo, musíme střílet a když máme šest proti třem, tak musíme být vždy první na puku, což kluci skvěle dělali. Byli jsme celou dobu u nich v pásmu, měli hráče u nich na brankářově masce a stříleli jsme.“

Šancí jste už před první trefou měli dost...

„Ano, byly tam šance, nájezdy, dvě tyčky. Šli jsme si za tím.“

Je slyšet, že chraptíte, to byl zápas tak náročný na hlasivky?

„Ne, to je ještě z klimy, jak jsme byli na tripu.“

HC Oceláři Třinec - Lahti Pelicans 5:3 (0:2, 0:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 40. Kundrátek (Marcinko), 43. Hrehorčák (Hladonik), 45. Polanský (Adamský, Kundrátek), 48. M. Doudera (M. Stránský, O. Kovařčík), 60. Marcinko (M. Stránský) - 4. Tanus (Björninen), 11. Lahtinen, 21. Björninen (Ylönen, Jaakola). Rozhodčí: Stolc (Rak.), Jeřábek - Gebauer, Lederer (všichni ČR). Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. Diváci: 3868.

Sestava Třince: Kváča (21. Bartošák) - Kundrátek, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Adámek, Gernát, Haman - M. Stránský, P. Vrána, M. Kovařčík - Hrňa, Marcink, O. Kovařčík - Chmielewski, Polanský, Adamský - Š. Novotný, Hladonik, Hrehorčák - Kofroň. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.