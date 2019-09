Jandač skončil v Magnitogorsku! Trenéra odvolali po dvou prohrách | iSport.cz

Dopředu se vědělo, že Josefa Jandače čeká ve druhé sezoně na lavičce Magnitogorsku těžká práce. První rok? Budujeme, žádné velké plány. Druhý rok? Už to byla zase stará Magnitka s ohromným cílem. Viktor Rašnikov, prezident holdingu Metallurg a nejmocnější muž klubu, hráčům a trenérům před sezonou vytyčil jasnou metu: „Sezona nám začíná s Petrohradem, bylo by skvělé, kdybychom s ním i sezonu končili ve finále Gagarin Cupu.“

Českého kouče vedení klubu odstřelilo hned při první příležitosti. Dvě porážky ze tří domácích zápasů? Sbohem. Jandač tak prolomil nechtěný rekord KHL a stal se nejrychleji odvolaným trenérem od začátku soutěže. Do této chvíle držel nešťastný primát Nikolaj Solovjov, jehož Novokuzněck vyhodil sedm dní po startu ligy v roce 2016. V případě bývalého reprezentačního trenéra to klub zvládl ještě o den rychleji.

Server championat.ru tradičně na začátku sezony skládá mezi trenéry hodně nepopulární žebříček. O co v něm jde? Tipuje se, kdo bude odvolaný. Jandač tady byl jasný král a server u něj tipoval, že na 80 procent sezonu nedokončí. „Ještě nikdy nic nevyhrál. Proč by se měl Jandač z ničeho nic stát špičkovým trenérem, který vrátí Magnitogorsk mezi nejlepší? Pro něj bude úspěch, když vydrží ve funkci do konce smlouvy,“ rozebíral jeho pozici server. „A v tomhle trenér z Česka neuspěje,“ dodal prognózu. Trefil se.

Na lavičce ho střídá Ilja Vorobjov, bývalý trenér ruské reprezentace, který u národního týmu skončil v červenci – v reakci na zisk „pouze“ bronzových medailí na šampionátu v Bratislavě. Vedení Magnitogorsku přitom nechalo Jandače na jaře ve funkci i přesto, že tým vypadl v minulé sezoně už v prvním kole play off a šlo tak o nejhorší výsledek týmu za posledních šest let. Tři zápasy nové sezony a dost? Tahle verze může nahrávat spekulacím, že klub si zkrátka nechtěl nechat utéct Vorobjova, který s Metallurgem vyhrál v roce 2016 KHL.

„Hlavním zklamáním v Magnitogorsku rozhodně byl český trenér, který prohrával jak v přípravě, tak na začátku sezony. Jandač ničeho nedosáhl s českou reprezentací, situaci nezvládl ani v Rusku. Tým byl vystaven obrovskému tlaku a on se s ním nedovedl vypořádat,“ pustil se do odvolaného trenéra reportér listu championat.ru Pavel Panyšev.