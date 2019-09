ONLINE: Plzeň vede v Dánsku 4:1. Mountfield HK těsně padl s Frölundou | iSport.cz

Po bídném vstupu českých týmů do nového ročníku Ligy mistrů přišlo zlepšení. Dnes začíalo už 4. hrací kolo, ve hře byly dva české celky. Plzeň bojuje na ledě dánského mistra Rungstedu a zatím si vede velmi dobře. Výhra může Škodu už výrazně přiblížit postupu do play off. ONLINE přenos můžete sledovat na iSport.cz. Mountfield HK přivítal na svém ledě trojnásobného šampiona soutěže Frölundu, po velkém boji nakonec padl 3:4 a jeho skupina se pořádně zamotává.