Tohle není fér, říkala si asi Barbora Krejčíková, když se za stavu 3:5 ve třetí sadě opřela o plachtu na krátké straně dvorce a usedavě se rozplakala. Obhajoba loňského titulu neztroskotala ve 3. kole Wimbledonu na jejím tenisovém výkonu ale zdravotní indispozici, která ji v závěrečné sadě potkala. Krejčíková padla s Američankou Emmou Navarrovou 6:2, 3:6, 4:6 po dvou a půl hodinách boje, české barvy v All England Clubu tak už hájí pouze osmifinalistka Linda Nosková.

Krejčíková odstartovala zápas s přemožitelkou Petry Kvitové skvěle. Od chvíle, co na začátku utkání za stavu 1:1 zatáhli nad dvorcem číslo 1 pořadatelé střechu, dominovala. Vstupní set urvala 6:2 a zdálo se, že kráčí za postupem a desátou wimbledonskou výhrou v řadě.

Osud si však přichystal pro loňskou šampionku těžkou zkoušku. Navarrová ovládla druhou sadu 6:3, načež Krejčíková odešla z kurtu, aby se uklidnila. Pauza na uklidnění zafungovala, rychle se dostala do vedení 1:0 a 40:0 při podání o pět let mladší Američanky. Ani jeden z brejkbolů však nevyužila a postupně začalo být čím dál zřejmější, že trpí. Za stavu 2:3 si zavolala ošetření, dostala pilulku, měřili jí tlak.

Nechtěla se poddat okolnostem a bojovala o šanci na obhajobu do umdlení, byť čím dál častěji končila po výměnách na dlouhé chvíle opřená v předklonu o kolena. Se zdravotním handicapem však bylo čím dál náročnější setrvat v roli agresorky, která ostrými údery diktuje tempo. Navarrová umně pracovala s nastalou situací, snažila se českou protivnici dostat do pohybu a držet míč co nejdéle ve hře.

Krejčíková se během zápasu oblékla do dlouhého rukávu, při změnách stran ukusovala z tyčinky, aby nastartovala tělo. Emoce ji přemohly za stavu 3:5. Před vlastním servisem na udržení v utkání se rozplakala a publikum ji potleskem vyzývalo, aby se nevzdávala. Ještě zvládla snížit na 4:5, o game později však po třiapadesáté nevynucené chybě v utkání proti druhému mečbolu musela kapitulovat.

Navarrová trefila v duelu téměř třikrát méně winnerů (13), ale spáchala také téměř pětkrát méně nevynucených chyb (11). Když opouštěla Krejčíková dvorec opět v slzách, vyprovázel ji za heroický boj s nepřízní osudu hlasitý potlesk.