Hradec - Djurgarden, v semifinále LM se hraje o miliony! Poslední krok | iSport.cz

Dělejte si, co chcete, stejně Ligu mistrů vyhraje tým ze Skandinávie. Pět let platí stejný scénář, ještě nikdo nezlomil severský blok. Finsko (Jyväskylä), Švédsko (třikrát Frölunda, Lulea) soutěž nezná šampiona odjinud. V roce 2017 se do finále nacpala Sparta, před rokem Mannheim, ale v obou případech je porazila Frölunda. Teď je blízko do finále Hradec.

„Od nás to byl hodně mizerný výkon,“ vzpomíná na první semifinále Robert Ohlson, trenér Djurgardenu. Hradec byl před týdnem jak kobra. Rychle vyrazit k výpadu, zakousnout, stáhnout se. Vyhrál 3:1. Český tým totálně vyškolil švédského soka v jeho království. To se v době, kdy národnímu týmu scházejí medaile, poslouchá hodně hezky. Mountfield ale hraje v CHL výborně. V extralize si prožil dvě velmi slabá období, na mezinárodní scéně ne.

Ve skupině dokázal porazit Frölundu, v play off vyřadil Mannheim a Zug. Všechny organizace mají v Evropě hodně slušný zvuk. „Dokazujeme si, že hokej umíme. Tohle je pro nás jen další potvrzení, jak je všechno o hlavách. Když se nachystáme, jsme schopni porazit kohokoliv. Sezona se blíží ke konci, takže se musíme umět takhle soustředit na každý zápas,“ říká útočník Lukáš Cingel.

Ještě to bude chtít jedno extrémní soustředění. „Necítím, že by bylo hotovo, když vedeme 3:1. Jsou to Švédi a pořád jsou šikovní. Nemůžeme koukat, že máme něco dobře rozehraného, ale jít do toho, že chceme vyhrát. Klíčové bude, abychom si neříkali, že můžeme jen bránit,“ hlásí zkušený centr Petr Koukal.

Do téhle chvíle si Hradec za základní skupinu a dva postupy v play off vydělal lehce přes 3 miliony korun. Tohle je už pro hokej relativně zajímavá suma, na druhou stranu, když odečtete náklady na cesty a další režii, rozhodně si klub nevydělal balík. Spíš účetní teď poví, že evropská tour neskončí v červených číslech.

Další kroky už ale přinesou solidní peníze. Pokud Hradec zvládne postup do finále, má jistých 3,5 milionu. Vítěz? O čtyři miliony víc. V případě úspěchu v klubové kase přistane nečekaný granát, se kterým můžete před play off počítat.

Investovat do rozvoje? Koupit posilu? Vypsat hráčům speciální prémie? Asi každý by věděl, jak se 7,5 miliony za vítězství v Lize mistrů naložit. Hráči Mountfieldu nemají zatím zprávy, co by s balíkem bylo. „Fíha, tak to vůbec nevím. Až jestli to vyhrajeme, tak uvidíme. Tohle nás ale teď netrápí, nejdřív musíme zvládnout odvetu a dostat se do finále,“ říká Cingel.

Domů s náskokem

Ano, nejdřív si poradit dnes s Djurgardenem, to je první meta. Ve Švédsku se zápas Hradci povedl náramně. Taky tam zářil první útok, takže se dá říct, že od Karlových Varů po Stockholm se už ví, co aktuálně dovede trio Radek Smoleňák-Lukáš Cingel-Matěj Chalupa.

První je důrazný hromburác, druhý je obousměrný hráč, třetí výborný bruslař. Dohromady platí, že každý z nich dovede dát gól. V posledních šesti zápasech jich nasázeli 13. Na ledě Djurgardenu? Dva, oba z Chalupovy dílny. „Tam to bylo super. Ke konci jsme si už krásně pohlídali výsledek a dokázali si, že umíme hrát s každým. Jenom doufám, že to doma v úterý potvrdíme,“ věří jedenadvacetileté křídlo.

V play off je Hradec poprvé v roli, že má náskok a jede si ho domů pohlídat. Předtím byl v jiné pozici. Nad Mannheimem zvítězil 1:0, s Zugem hrál 1:1 a ven jel v situaci, kdy nemůže nic bránit. „Venku jsme museli hrát na výhru, případně nakonec stačila remíza v Mannheimu. Teď si nesmíme vůbec připustit, že můžeme prohrát 0:1 a stejně postoupíme. To by nebylo moc dobré,“ vybízí Koukal. „Vlítnout na ně, jít po nich, dát první gól, pak se soustředit na naši hru. Tohle by nás mělo uklidnit,“ dodává Chalupa.

Liga mistrů po Evropě pořád neplní zimní stadiony. Neláká evropská konfrontace, hvězdy ze Švédska a Finska. Zatím. Třeba hradecké hlediště patří k těm nejméně navštěvovaným v soutěži, na domácí bitvy dorazilo průměrně pouze 2645 lidí. Jen sedm týmů v Evropě je na tom hůř, sem tedy patří i Djurgarden. Včera odpoledne zbývalo na pokladnách ale 1777 lístků, tedy víc než 5 tisíc už bylo prodaných. Tohle je chvíle, kdy i v Česku Liga mistrů táhne. Tím pádem si klub může napočítat další peníze ze soutěže, jen na vstupném by měl vydělat přes milion.

Blíží se zápas, na který se těší i hráči. Když před třemi roky hrála semifinále doma Sparta s Växjö, dorazilo na tribuny přes 12 tisíc fanoušků. „Čím jsme dál, chodí i víc lidí, jezdí sem zajímavější týmy. Pro nás je to taky zajímavější a zajímavější,“ tvrdí Cingel. Ví, o čem mluví. V zimě 2017 byl i v sestavě Sparty. Zahraje si svoje druhé finále?

Prize money LM v korunách

2014/15

celkově 37,875 milionu

vítěz 3,206 milionu

2015/16

celkově 37,875 milionu

vítěz 3,585 milionu

2016/17

celkově 37,875 milionu

vítěz 3,610 milionu

2017/18

celkově 38,885 milionu

vítěz 7,575 milionu

2018/19

celkově 48,985 milionu

vítěz 9,216 milionu

2019/20

celkově 59,085 milionu

vítěz 10,731 milionu

