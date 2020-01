Mladý vousáč Chalupa: Módní guru? Kluci říkají, že jsem jak houmlesák | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:37. M. Chalupa, 13:59. Cingel, 35:31. Koukal, 41:41. Lev, 44:15. Smoleňák Hosté: Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Cibulskis, Čáp, Šalda, F. Pavlík (A), Rosandić, Nedomlel (A), Gaspar – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – R. Pavlík, Lev, Klíma – Perret, Koukal, Jergl – Miškář, Kubík, Dragoun. Hosté: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, M. Rohan, Eminger, D. Mikyska – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Šik, Černoch, Kohout – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Pešina, Obadal – Rožánek, Špringl Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4133 diváků

V pátek s Mladou Boleslaví prožil Mountfield horor. Vedl do 50. minuty 2:0, pak zápas ztratil v prodloužení. Proti Karlovým Varům si zastřílel a třemi góly je drtil první útok. „Nebyla to zase taková pohoda, jak by to podle výsledku mohlo vypadat. Vary hodně bruslí a napadají, chtěli jsme si to pohlídat, hrát dobře zezadu,“ popisoval Matěj Chalupa, stabilní člen první formace.

Přidal jste další trefu, šestým gólem jste překonal minulý ročník. Co je u Matěje Chalupy jinak?

„Spíš je to štěstí, všechno dělám pořád stejně. Vždycky se to může zlomit zase zpátky, že šance dávat nebudu. Ale jsem strašně rád, že to teď vychází. S Lukášem Cingelem a Radkem Smoleňákem jsme si sedli, já jim to tam oblítám, připravujeme si šance, funguje nám to.“

Dostavila se pohoda, kterou každý střelec potřebuje?

„Je to tak, když se cítíte v klidu, góly vám tam padají, víc si dovolíte. Hlavní pro mě ale je, že jsme nad Karlovými Vary vyhráli, jsou před námi, takhle nám neodjeli. Chceme se ještě dostat do šestky. A věřím, že se nám to povede.“

Mountfield HK - Karlovy Vary: Smoleňák ranou z voleje zvýšil na 5:0

Jste hráč, který nemá problém se do šance dostat. Poslední dobou jste schopen je proměňovat. Co potřebujete pro tenhle klid?

„To radši říkat nebudu, abych nic nezakřikl. Ještě by to nemuselo končit, chci dál takhle Hradci pomáhat.“

Když se celý tým trápil v koncovce, tak Radek Smoleňák žertoval, že to chce začít zobat nějaké prášky na zvýšení erekce...

(směje se) „A víte, že on si možná před Vary dal? Konečně dal taky gól. Ne, vážně, hodně důležitá je hlava, potřebujete být v klidu, dělá 99 procent výkonu.“

V prosinci pár fanoušků dorazilo na hokej s vyrobenými vousy podle vašeho vzoru s transparentem „Chajda gang“. Je přesně tohle věc, která hlavu uklidní, usmějete se, dostanete se do klidu?

(směje se) „To bylo hezký. Moc mě potěšilo, že mi lidi takhle fandí a moc jim za tohle děkuju.“

Připadal jste si jako hradecký módní guru?

„Spíš mi v kabině říkají, že vypadám jako houmlesák a měl bych to zkrátit.“ (směje se)

Je fakt, že 21 let bych vám nehádal.

„Jo, jsem s tím teď na oko starší. Jenže kdybych se oholil, vypadám na patnáct a každý po mně chce občanku. Takže vousy zůstanou.“

Aleš Jergl před chvíli šeptal do ucha otázku, jestli si s vaší formou nemyslíte už i na reprezentaci. Co mu odpovíte?

„No, Aleš mě tam tlačí opravdu hodně. Možná by tam chtěl být se mnou.“

Aleš Jergl: „Vůbec já mu to jen přeju.“ (usměje se)

„Vždycky jsem si tam chtěl jednou zahrát, ale je to na trenérech, jestli se jim budu jednou líbit. Já budu makat, snažit se a uvidíme, co jednou přijde.“

Když si vezmu vaši bláznivou sezonu, kdy jste začínal v Kadani a teď patříte do prvního útoku Hradce, v posledních 5 zápasech jste posbíral 9 bodů. Pasoval by to k tomu, ne?

„V podstatě celou minulou sezonu jsem hrál v prvním útoku. Na začátku téhle jsem si asi myslel, že to půjde samo, tak mě to rychle srazilo dolů. Pomohlo mi, že jsem začal v Kadani.“

Potkal jste se už tam s Vladimírem Růžičkou, který tam dělal konzultanta?

„Právě, že ne. Jel jsem do Jihlavy na zápas, kde on nebyl. Hraje v Kadani ale brácha, který mi tedy pořád říkal, že bych tam měl být častěji. Naštěstí to vyšlo, že jsem zase v Hradci.“

Mountfield HK - Karlovy Vary: Lev předvedl kličku do forhendu a zvýšil na 4:0

Mountfield HK - Karlovy Vary: Koukal dorazil odraženou střelu a zvýšil na 3:0