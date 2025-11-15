Složitá doba pro nováčky v repre. S kým počítat do budoucna a jak se líbili Köstlovi?
Čtyři nováčci rovnou v základní sestavě, pátý debutoval v roli žolíka. Kdy taky jindy než proti San Marinu (1:0)... „Jsem za ně rád, zápas zvládli,“ chválil Martina Jedličku, Patrika Hellebranda, Tomáše Ladru, Václava Sejka a Kryštofa Daňka reprezentační trenér Jaroslav Köstl. Zapadnutí nových tváří v současném nastavení českého národního týmu popravdě není úplně růžové, na všech je znát deka. Tak si pojďme rozebrat spíš celkovou budoucnost této pětice v kontextu A-týmu.
Martin Jedlička (27)
Proti San Marinu: 90 minut, známka 5
Očima Jaroslava Köstla: „Má nulu, možná mu trošku zatrnulo akorát při jedné odražené střele. Ale on by tam asi byl a měl ji. Bavili jsme se o tom spolu po zápase.“
Názor iSportu: Na jedničku Plzně nešla od San Marina jediná střela, těžko hodnotit. Obstál při hře nohou, které bylo asi víc, než čekal. Outsider totiž nezalezl, ale presoval. Co se týče vyhlídek, může být v klidu. Podle informací iSportu má v reprezentaci pevnou pozici, vyprofiloval se v brankáře číslo tři, který s touto rolí nemá problém. I proto mu současný realizační tým chtěl čtvrtečním debutem poděkovat za přístup. Je jasné, že když budou zdraví a ve formě Jindřich Staněk s Matějem Kovářem, mají přednost. Každému se ale do pozice náhradníka nechce... A to je Jedličkova výhoda.
Patrik Hellebrand (26)
Proti San Marinu: 63 minut, známka 5
Očima Jaroslava Köstla: „Čekal jsem, že si bude brát víc míčů nahoru. Byl tam trošku ostych, nicméně ukázal, že je to skvělý fotbalista. Má výbornou techniku i první dotek, je to pro nás strašně zajímavý hráč. Trošku jsem mu vyčítal, že má hrát víc nahoru a nechodit si tak hluboko, jako to hraje třeba v Zabrze. Chtěli jsme ho dostat mezi řady, abychom dokázali přijímat míče víc nahoře.“
Názor iSportu: Realizační tým nemohl odolat mediálnímu tlaku, který vznikl jeho perfektními výkony v Polsku. Jednoho z nejlepších středopolařů Ekstraklasy a oporu lídra tabulky z Górniku Zabrze již nešlo ignorovat, zvlášť když si lidé kolem reprezentace pravidelně stěžují na nedostatek kreativců. Bude bojovat o minuty s Michalem Beranem, Michalem Sadílkem či Alexem Králem.
Tomáš Ladra (28)
Proti San Marinu: 77 minut, známka 4
Očima Jaroslava Köstla: „Měl v ofenzivní fázi zajímavé momenty. Je to zkušenější hráč, takže určité věci mu netrvají dlouho. Je chápavý.“
Názor iSportu: Trenéři mu ušili podobnou roli, jakou mu v Plzni vymyslel kouč Martin Hyský. Ladra měl falešně vycházet z levého křídla, ale zároveň uprostřed doplňovat útočníka a nechávat tak na lajně prostor aktivnímu Davidu Juráskovi. Zejména v první půli to celkem fungovalo, na začátku té druhé měl ale proměnit šanci. Škoda, že ho spoluhráči nepustili k zajímavému přímáku. Upřímně, v konkurenci nyní zdravotně indisponovaných Pavla Šulce, Lukáše Provoda, Vasila Kušeje, Václava Černého a Adama Hložka bude mít složité dostat se nejen na hřiště, ale i vůbec do nominace.
Václav Sejk (23)
Proti San Marinu: 63 minut, známka 3
Očima Jaroslava Köstla: „Nechytil úplně začátek, byť do dvacáté minuty mohl dát tři góly. Měl dvě hlavy a jednu pološanci. Občas byl někde pozdě, to jsme museli probrat. Pak už to bylo lepší.“
Názor iSportu: Podle redakčních zpráv zaujala na letním mistrovství Evropy do 21 let na Slovensku tehdejšího trenéra Ivana Haška a jeho kolegy pořádně jen dvě jména. Šlo o Sejka a plzeňského Karla Spáčila, který teď měl pozvánku dostat taky, nebýt problémů s nártem. Profil bojovného hroťáka s tahem na bránu se koučům líbí, navíc má jako jeden z mála vytížení i čísla v zahraničí. Do širšího kádru se k Mojmíru Chytilovi, Janu Kuchtovi, Matěji Vydrovi či Janu Chramostovi patrně zařadí. Pak se bude vybírat dle formy a toho, kdo je ochoten být náhradníkem...
Kryštof Daněk (22)
Proti San Marinu: 13 minut, nehodnocen
Očima Jaroslava Köstla: nehodnocen
Názor iSportu: Podobný případ jako Ladra, dostalo se na něj pouze díky absencím zkušenějších konkurentů. LASK s Daňkem v základní sestavě v poslední době začal vyhrávat bez inkasovaných branek, nicméně on sám body příliš nesbírá. Za třináct zápasů rakouské bundesligy mu Transfermarkt napočítal jeden gól a jednu asistenci.