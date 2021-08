Návrat hokejové LM: vyšší odměny pro týmy, vítěz získá téměř 13 milionů

Do přípravy Sparty na novou sezonu už se zapojil i elitní centr Roman Horák • Jan Beneš / HC Sparta Praha

Kapitán Sparty Michal Řepík se po letní pauze vrátil do akce • Vladimír Koča / HC Sparta Praha

Sparťanský kapitán Michal Řepík již zasáhl do přípravy Pražanů • Vladimír Koča / HC Sparta Praha

Hokejová Liga mistrů se chystá na obnovu soutěže po sezoně, která musela být kvůli pandemii koronaviru kompletně zrušena. Vedle mezinárodní konfrontace a zpestření přípravy před startem národních soutěží se zúčastněné týmy včetně Třince, Sparty a Mladé Boleslavi mohou těšit na vyšší finanční odměny. Pro vítěze bude připravena prémie 495 tisíc eur (téměř 12,7 milionu korun).

„Chtěl bych namotivovat všechny české kluby, aby to dotáhly co nejdál. Máte český prapor a potřebujeme body do koeficientu. Snažte se, držím palce,“ řekl Petr Syrovátko mladší, viceprezident Liberce a akcionář zakládajících českých klubů Ligy mistrů. S přáním mnoha úspěchů se přidal i ředitel Tipsport extraligy Josef Řezníček, který věří, že extraligové týmy zviditelní český hokej.

Kvůli přetrvávajícímu boji s pandemií a jejími následky se ročník 2021/22 odehraje v opatrném režimu, ale ve své obvyklé podobě. Formát Ligy mistrů se nijak nemění, z osmi základních skupin po čtyřech týmech opět postoupí vždy dvě nejlepší mužstva do play off. Soutěž začne 26. srpna a vítěz bude znám 1. března 2022.

Duely základních skupin budou vždy rozhodovat jen „domácí“ sudí. Ve fázi play off budou čtveřici rozhodčích tvořit dvě neutrální hlavní sudí a dva „domácí“ čároví. Teprve až finále odřídí kompletně neutrální kvarteto.

„Pro případ neodehraných zápasů kvůli covidu platí, že každý účastník musí odehrát nejméně tři zápasy základní skupiny, aby mohl být klasifikován. Pokud by takový případ nastal, bude v tabulce rozhodovat průměrný bodový zisk na jeden odehraný zápas,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci v Praze výkonný ředitel soutěže Martin Baumann.

Přes problémy spojené s koronavirem se vedení soutěže daří držet trend navyšování odměn. Při posledním odehraném ročníku 2019/20, v němž se podařilo Hradci Králové napodobit finálovou účast Sparty z roku 2017, obdržela švédská Frölunda za již čtvrtý triumf 425 tisíc eur.

Celková částka vyhrazená na odměny pro kluby činila 2,34 milionu eur, zatímco pro nadcházející sezonu je to 3,31 milionu eur. Při prvním ročníku v sezoně 201/15 činily odměny 1,5 milionu eur, z toho vítězi připadla prémie za úspěšně zvládnuté finále 127 tisíc eur.

„Do budoucna můžeme hledět odvážně a sebevědomě. Samozřejmě si uvědomujeme, že nemoc covid-19 tu stále je a ovlivňuje společnost, ekonomiku, sport jako takový i naše osobní životy. Jsou tu různá nařízení jednotlivých vlád na národních i lokálních úrovních. Je to výzva. Ale moc nám v tomto ohledu pomáhá, že kluby i národní ligy už ví, jak se s touto novou realitou vyrovnat,“ uvedl prezident hokejové Ligy mistrů Peter Zahner.

Úvodní zápasy českých týmů v Lize mistrů:

Čtvrtek 26. srpna

16:00 Mladá Boleslav – Frölunda

Pátek 27. srpna

18:05 Växjö – Sparta

19:45 Fribourg-Gottéron - Třinec