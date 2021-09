Český prapor v LM drží jen Sparta. Mladík Konečný si řekl o místo

Teprve podruhé oblékl dres sparťanského áčka. A už se zapsal mezi střelce. Dokonce hned dvakrát! Devatenáctiletý Jakub Konečný prožil zatím svůj životní večer, když dvěma góly pomohl Spartě skolit těžkého soupeře z Finska.

Při prvním gólu ujel obraně Turku, a byť faulovaný, zakončil přesně. Ve třetí třetině pak za stavu 2:2 zlomil duel na domácí stranu. Krásnou nahrávku před prázdnou branku mu narýsoval David Vitouch. Konečný smekl pomyslný klobouk.

„Budu ho muset pozvat na pivo, byla to překrásná přihrávka,“ usmíval se Konečný. V hlavě měl v závěru i myšlenky na hattrick. „Pomyslel jsem na to, ale vůbec nevadí, že to neklaplo. I tak to byl jednoznačně nejlepší klubový zápas v mé zatím krátké kariéře,“ dodal talentovaný útočník, kterého si v draftu NHL v roce 2020 v posledním sedmém kole jako celkově 216. v pořadí vybralo Buffalo.

V Tipsport extralize zatím nenaskočil, věří však, že se tak brzy stane. „Trenér nás celou lajnu pochválil, i mě osobně. Snad jsem si řekl o prostor i směrem k extralize. Kouč mi hned po zápase řekl, že zatím zůstávám s týmem, za což jsem moc rád. Je to pro mě splněný sen,“ doplnil s širokým úsměvem odchovanec Komety, kterého do Prahy v šestnácti letech zlanařilo bývalého vedení klubu.

Hlavně díky Konečného gólům tak Sparta zapsala do tabulky třetí výhru, dostala se na sedm bodů. Z českých týmů je ale bohužel jediným úspěšným. Jinak? Fiasko. Bez pardonu. Ambiciózní Třinec nemá po čtyřech utkáních ani bod a skóre 8:16. Dvakrát ho porazil švédský Leksand i švýcarský Fribourg.

Mladá Boleslav také prohrála kompletní kvartet duelů. Má jediný bod a skóre 6:12. U té je však nutno zmínit extrémně těžkou skupinu, v níž mají hegemona Ligy mistrů z Göteborgu – Frölundu, IFK Helsinky a Curych.

„Přáli jsme si Ligu mistrů odehrát jinak. Musíme uznat, že týmy, se kterými jsme hráli, měly velkou kvalitu a byly silné. Chtěli jsme postoupit ze skupiny, ale nepovedlo se. Nám začíná liga za týden, musíme se na ni připravit, budeme se soustředit na sto procent. Chceme ji úspěšně zahájit,“ hodnotil neúspěšné vystoupení Ocelářů asistent trenéra Marek Zadina.

Nad špatnými výsledky českých klubů krčil rameny i sparťanský forvard David Kaše. „Nevím, čím to je, ale je to velká škoda. Jsem rád, že my máme ze čtyř zápasů tři výhry. Tohle vítězství pro nás bylo hodně důležité. Nechci to zakřiknout, ale když budeme hrát takhle, můžeme dojít daleko. Hlavně se nesmíme bát ukázat, co v nás je.“

Z kraje října čeká Spartu závěrečný dvojzápas s německým Bremerhavenem, s nímž si to rozdá o postup. Němci zatím překvapivě vedou skupinu A s devíti body. Na sedmi jsou stejně jako Pražané i hokejisté Växjö. „Na tabulku moc nekoukám. Snažím se jít západ od zápasu, ostatní výsledky tolik nesleduju. Máme cíl postoupit, pro to děláme maximum,“ uzavřel Kaše.

Hokejová Liga mistrů - skupina A:

HC Sparta Praha - TPS Turku 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Konečný (T. Pavelka), 26. Buchtele (Zikmund, M. Forman), 45. Konečný (D. Vitouch, Prymula) - 37. Hults (Suomi), 44. Nurmi (Slafkovský, Pärssinen). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Ondráček, J. Svoboda. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. Diváci: 3189.

Sestava Sparty: Neužil - Jurčina, Moravčík, Mikliš, Němeček, Tomáš Dvořák, T. Pavelka - Řepík, R. Horák, Sobotka - Chlapík, D. Kaše, Z. Doležal - M. Forman, Zikmund, Buchtele - Konečný, D. Vitouch, Prymula - Dvořáček. Trenér: Jandač.

Tabulka: