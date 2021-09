Přišel jsem pro titul, říká Kaše. Jak to bylo se zájmem Sparty o bratra?

Ukončil tříleté snažení o místo v útoku slavné Philadelphie Flyers a vrátil se do Evropy. Už ne jako talentovaný útočník, nýbrž coby komplexní hráč, který má ukončit čtrnáctileté čekání Sparty na extraligový titul. „Přesně s tímto cílem jsem přišel,“ přiznává David Kaše, jenž by měl zaujmout pozici v elitní lajně vedle Filipa Chlapíka se Švédem Erikem Thorellem.

I přes svůj mladý věk (24) má ve Spartě plnit roli jednoho z tahounů. Rozdílového hráče, který dokáže gól dát i vymyslet. A to i v play-off, které je pro Pražany už několik let zakleté. „Dobře vím, co se tu ode mě očekává. A je mi jasné, že když se mi nebude dařit, ocitnu se pod tlakem. Ale zatím si nic takového nepřipouštím. Soustředím se pouze na hokej a chci se jím bavit,“ uvedl Kaše v rozhovoru pro Deník Sport.

Dovést Spartu konečně zas až na vrchol je ale výzva, kterou moc rád přijímá. „Přišel jsem si pro titul. Ta ambice tady je a přesně kvůli ní jsem zde. Kdo tenhle cíl nemá, ten ani v lize nemá co dělat,“ prohlásil ryšavý útočník, který v NHL odehrál celkem sedm utkání a skóroval v zápase s Anaheimem. To se však psal prosinec roku 2019. V minulém ročníku už do nejslavnější hokejové soutěže světa naskočil jen jednou, takže vše vyústilo v jeho návrat do Česka.

„Řešil jsem nabídky z více zemí. Třeba i z Finska nebo Švédska, ale nebylo to takové, aby mě to uspokojilo. To Sparta měla obrovský zájem, což pro mě bylo velmi důležité. Rozhodla i komunikace mezi mnou a Jardou Hlinkou, která byla parádní a na úrovni. Pak už jsem se rozhodoval lehce,“ poznamenal Kaše.

Pohrával si ale i s myšlenkou na ruskou KHL, kde ho v roce 2014 draftoval Jekatěrinburg. „Myslím, že hráč na to jsem, abych tu soutěž mohl klidně hrát. Ale jsou věci, které zkrátka nejdou ovlivnit. Během chvíle to padlo a pak už jsem řešil jiné ligy,“ prozradil kadaňský rodák.

Mluvilo se o tom, že by dres Sparty mohl obléknout i jeho bratr Ondřej. Ten se ale nakonec rozhodl zůstat v NHL, kde se dohodl na roční smlouvě s Torontem. „Mně brácha o zájmu Sparty vůbec nic neříkal, a to spolu řešíme úplně všechno,“ pokrčil jeho mladší sourozenec rameny.

„Brácha věděl, že když bude zdravej a bude se cítit dobře, nabídek ze zámoří mu přijde dost. Pořád je to kvalitní hráč pro NHL. Nepochybuji o tom, že když zůstane fit, řekne si tam o ještě lepší smlouvu. Toronto je navíc klub, který ho může hodně nakopnout,“ věří forvard Sparty.

