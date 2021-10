Z Kadaně na Curych. Knotek zpátky v Boleslavi: Motivaci na extraligu mám

Jak jste se ocitl v Mladé Boleslavi?

„Už je to tak dlouho jo? (usměje se) Jsem kmenovým hráčem Boleslavi, na začátku sezony mi Vašek Nedorost (sportovní manažer) volal, jestli mám problém se střídavými starty. Řekl jsem, že samozřejmě nemám. Pro mě jedině dobře. Minulý týden mi volal s nabídkou, že bych si mohl zahrát Ligu mistrů. Jsem jedině rád, že vystoupím z nějakého stereotypu první ligy a zahraju si trošku proti jiným soupeřům.“

Jaký to byl rozdíl oproti první lize?

„Můžu říct, že jsem se toho bál trošku víc. Snažil jsem se hrát krátká střídání. První třetina byla samozřejmě o zvykání. Ono když hrajete minulý týden v Kadani a teď s Curychem, tak je to samozřejmě rozdíl, ale myslím, že jsem to docela zvládnul. Nebylo to úplně hrozný.“

V hodně kombinované sestavě jste Curychu statečně vzdorovali, padli jen 0:1…

„Kluci jsou na nějaké vlně, daří se jim. I když jich dneska polovina nenastoupila, tak systém je tady daný. Bylo to 0:1, o jeden gól, škoda. Myslím, že jsme byli Curychu důstojným soupeřem.“

Jak vás v kabině přijali? Přece jen jste tady ještě s řadou hráčů nastupoval.

„Velice mile, úplně v pohodě. Cítil jsem se jako doma, jako kdybych tady byl před 14 dny. Z vedení znám všechny, trenéry taky. Hráli jsme spolu, nebo i proti sobě pár let, takže se známe. Těšil jsem se sem, z ničeho jsem neměl ani trochu strach. Možná trošku z toho zápasu.“

V útoku jste nastoupil s Janem Dufkem a obráncem Davidem Bernadem. Jak se vám s nimi hrálo?

„Když jsem viděl sestavu, tak jsem byl trošku překvapenej z Bernyho, protože vím, že je obránce. Ale samozřejmě velice útočně laděnej, neměl problém hrát v útoku. Nejsem tady od toho, abych si vybíral, s kým budu hrát. Byl jsem rád, že mě trenéři někam postavili. Myslím, že to nebylo vůbec špatný.“

Do Curychu za týden vyrazíte taky?

„Do Curychu nepojedu, co jsem slyšel od Venci Nedorosta. Zatím je to na jeden zápas, ve středu zase do Vsetína. Uvidíme, co bude. Samozřejmě nepřeju nikomu nic špatného, ale když by byla nějaká zranění a trenéři měli zájem, tak nemám absolutně žádnej problém.“

V posledních dvou letech jste trochu zmizel z očí českých fanoušků, hrál jste nižší soutěže v Německu, pak ve Francii. Jaké zkušenosti jste nasbíral?

„Nepovedla se mi sezona ve Varech. Všichni vidí čísla z poslední sezony, takže pak jsem se nějak, když to řeknu, hloupě toulal po Evropě. Letos čekáme druhý přírůstek, pan Veber (sportovní manažer a trenér Slavie) mě oslovil se Slavií a zatím se nám daří. Uvidíme, co bude. Když se bude dařit dál, tak se nebráním ničemu. Zkušenosti to byly samozřejmě hezký, ale je lepší hrát trošku lepší ligy než ve Francii nebo v Německu.“

Ve Slavii se vám zatím daří, s 16 body vedete bodování Chance ligy, Slavia je třetí. S tím musí panovat spokojenost.

„Jo, zatím se daří. Na druhou stranu jsme ještě neměli nejtěžší soupeře, naposledy jsme dostali sedmičku od Jihlavy. Je na čem pracovat. Útok máme samozřejmě dobrej, rozumíme si hlavně s Petrem Kafkou, který má taky hodně bodů. Zatím nám to lepí a doufám, že to bude lepit co nejdéle.“

Motivaci na extraligu ještě máte?

„Určitě! Myslím, že 31 není žádnej věk. I když v tom hokejovém životě je to už víc, než lidi v klubech hledají. Ale pokud budu mít výkony, tak se nebráním ničemu. Motivaci mám dost velkou. Necítím se na to, že bych chtěl zůstat v první lize.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 36:45. Roe Sestavy Domácí: Krošelj (Schwarz) – Jánošík (C), Jasečko, Moravec, Fillman, Šidlík, Vacík – Lunter, Najman (A), Kousal – Raška, Fořt, Polák – Bernad, Knotek, Dufek – Simon, Bičevskis (A), Grim Hosté: Waeber (Fllüeler) – Marti, Noreau, Geering (C), Trutmann, Baltisberger P., Weber, Sopa, Guebey – Hollenstein, Roe, Baltisberger Ch. – Quenneville, Malgin, Azevedo – Sigrist, Krüger (A), Diem – Pedretti, Schappi (A), Aeschlimann Rozhodčí Pešina, Pražák – Ondráček, Špůr Stadion Návštěva 1311 diváků

