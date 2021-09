Ševc nejen o bitce v LM: Bez emocí to neumím, ale někdy toho je moc

Za dva týdny oslaví čtyřicítku. I tak patří Martin Ševc pořád mezi nejlepší obránce v Tipsport extralize. A také vyhlášené bouřliváky. Boleslavský kapitán se ukázal už během zápasů Ligy mistrů. V domácím zápase proti IFK Helsinky se porval, ve Švédsku zase za řeči dostal trest do konce utkání. „Nejsem člověk, který to umí hrát úplně bez emocí,“ pousmál se u otázky.

Jak se cítíte před startem nové extraligové sezony?

„Z přípravy mám dobré pocity, bylo to zpestřené Ligou mistrů. Měli jsme výborné soupeře na konfrontaci. Víme, kde máme slabiny, na čem je ještě potřeba zapracovat.“

Co týmové ambice? Mladá Boleslav má za sebou historickou sezonu, skončili jste až v sedmém semifinále proti pozdějším mistrům z Třince.

„Posledními dvěma sezonami jsme si na sebe upletli bič. Samozřejmě už se nechceme nikde schovávat. Vždycky rád říkám, že důležité je dostat se do play off a pak je to nová soutěž.“

Vy osobně máte za sebou deset finále v různých soutěžích. Přijde teď jedenácté?

„Bylo by to hezký, ale pojďme zezačátku zůstat na zemi a snažit se hlavně uhrát play off. Hladových týmů je tam dost, chce to začít hlavně pokorně, s disciplínou, dostat se do play off a pak už je možné všechno.“

Na úvod jedete do Olomouce posilněné o Davida Krejčího, pak doma ambiciózní Pardubice. Bude začátek hodně důležitý?

„Samozřejmě. Ono je jedno, kam se na startu jede. Všechny týmy budou výborně připravené. Odstartovat dobře a sebrat body na začátku je ale určitě důležité i pro sebevědomí týmu.“

Vám za dva týdny bude čtyřicet. Jak teď vnímáte kariéru? Berete ji rok od roku a dál nekoukáte?

„Jasně, tohle si říkám už tři sezony. Jedu rok od roku, jak drží zdraví a jestli o mě je taky nějaký zájem. Dopředu opravdu nekoukám.“

Přes léto jste trénoval i box? V domácím utkání Ligy mistrů proti IFK Helsinky jste se popral bez rukavic.

(směje se) „To k tomu asi patří. Nejsem člověk, který to umí hrát úplně bez emocí. Z toho to asi vyplyne.“

Ve Švédsku jste zase seřval rozhodčí a dostal osobní trest do konce utkání za nesportovní chování. Takže naladěný na novou sezonu jste?

(usměje se) „Tak určitě jsem. Takhle to ale nejde brát. Bez emocí to neumím, akorát se musí trochu hlídat. Někdy je toho zbytečně moc.“

