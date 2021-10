Sedm set kilometrů, osm set fanoušků. Sparta ale německou invazi umlčela

Jen si to představte. Je zhruba půl hodiny do utkání. Z útrob holešovické Tipsport areny vcházíte na tribunu. Už zdálky slyšíte podivný řev, zdi se třesou. A najednou jako byste se octli jaksi jinde, než čekáte. Uhrane vás natřískaná dlouhá tribuna, červenobílé vlajky, šály a choreo. Stovky poskakujících a křičících Němců, z nichž jsou mnozí do půl těla svlečení.

Kde to jsem? Neteleportoval jsem se kamsi do Drážďan? Ne. To jen do Prahy na utkání hokejové Ligy mistrů dorazilo ze 700 kilometrů vzdáleného Bremerhavenu více než osm stovek věrných německých fandů. Šest set jich vyrazilo autobusy organizovaným výjezdem, další dvě stovky dojely po vlastní ose.

Nic nechtěli nechat náhodě, v důležitém utkání o postup do play off evropské soutěže přijeli zdaleka podpořit své Tučňáky. Kdyby dokázali Spartu porazit, získali by vstupenku do osmifinále.

Pražané naopak potřebovali bezpodmínečně uspět, pokud nechtěli zkompletovat české odpadlíky na kompletní trio. „Domácí zápasy proti Växjö i Turku nám vyšly, takže na ně chceme navázat i proti Bremerhavenu. Postup v Lize mistrů je jeden z našich sezónních cílů,“ hlásí před utkáním kapitán Michal Řepík.

Jen co padlo úvodní buly večera, rozjaření němečtí příznivci okamžitě zasypali led konfetami. Hra se musela přerušit, do akce pádila úklidová četa. Strach z dalších extempore ale nebyl na místě, celý zbytek duelu už vzorně hnali svůj Bremerhaven neúnavným skandováním.

Hned ve dvanácté minutě je ale umlčel úvodním gólem Zdeněk Doležal, který bekhendovým blafákem využil únik. A hned se jal slavit přímo pod skoro tisícihlavý dav Němců. Už o 31 sekund později ale bylo srovnáno. Niklas Mose Andersen jako virtuóz zahrál na housle Martinu Jandusovi a po báječné individuální akci poprvé rozjuchal stovky fandů.

Po první třetině byl nakonec stav 2:2, obě obrany kupily spoustu chyb. Gólmani na obou stranách si zachytali. Ve druhé části se ale gólové hody zastavily.

Sparta byla ale aktivnější, měla ze hry více, dostávala se do šancí. Obrovské příležitosti spálili Roman Horák nebo Filip Chlapík. Když hráli domácí přesilovky, byla to mizérie. Víc šancí si v nich dokázal vytvořit soupeř. Za Bremerhaven pravidelně na oslabení chodilo společně české trio v jeho službách – Stanislav Dietz, Vladimír Eminger a Dominik Uher.

Až ve 40. minutě se prosadil Patrik Prymula. A branka to byla nakonec vítězná. Ve třetí třetině pak dodali klid na domácí hokejky dvěma góly obránci Michal Moravčík a Ondřej Mikliš. Utkání v parádní divácké kulise – celkem 3311 fanoušků – tak nakonec zvládli poměrně jednoznačně, vyhráli 5:2. Oba fanouškovské tábory si nakonec užily své děkovačky. Hosté ve svém sektoru křepčili ještě dlouho po závěrečném gongu.

Vítězstvím se Sparta posunula o jeden bod před Bremerhaven do čela skupiny. V úterý ji čeká poslední zápas základní fáze, v odvetě se představí na žhavém německém ledě. K jistotě postupu potřebuje uhrát bod. Ten by znamenal lístek dál i první místo. Kdyby však Pražané v Německu rupli s nulou, musí doufat, že Växjö nevyhraje nad TPS Turku, kterému už o nic nepůjde, za tři body.

„Nechci kalkulovat, koukat doprava doleva. Poslední zápas prostě chceme vyhrát a postoupit dál. Důležité bude zvládnout tu dlouhou cestu autobusem,“ řekl po zápase trenér Josef Jandač. „Snad i zlepšíme naši koncovku, která nás pořád hodně trápí. Na góla se nadřeme, není tam lehkost. Dva inkasované góly po hrubých individuálních chybách. Blbě hrajeme i přesilovky. Jinak byl ale výkon dobrý.“

