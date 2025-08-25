Pardubice jdou do ligy miliardářů, koupil je Pražák. Američané potřetí neuspěli
Třetí pokus už vyšel. Karel Pražák, člen třicítky nejbohatších Čechů podle respektovaného žebříčku časopisu Forbes s majetkem 19 miliard, vstupuje do fotbalu. Koupil většinový podíl v FK Pardubice, posledním celku ligy, který však drží potenciál v mladých hráčích. Zájem miliardáře, který vlastní i hokejovou Spartu, již v minulém týdnu potvrdil web iSport. Přes 30 procent si nechává poslední majoritní vlastník Vladimír Pitter. Blue Crow Sports Group potřetí v tuzemsku neuspěla.
Široké portfolio majitelů fotbalových Pardubice se postupně dostalo do problémů - vztahových i finančních. Nemohli reagovat na zvyšující se nároky v lize, což ostatně přiznal i Vít Zavřel, jeden z nich. Webu iSport před časem řekl: „Pracovně se můžeme posouvat, ale finančně výš jít nemůžeme.“
Teď je to jinak, přichází Karel Pražák a jeho skupina Kaprain. „Silného strategického partnera, u kterého bude klub i mládežnický fotbal v dobrých rukou, jsme hledali velmi dlouho. Jsem rád, že jsme se dohodli právě s Kaprainem, který dlouhodobě ukazuje, že to s podporou sportu myslí vážně,“ řekl Zavřel a dodal: „Na nové partnerství a spolupráci s regionálním podnikem Synthesia se opravdu těšíme“.
Je to tak, Pražák koupil chemičku Synthesia od Andreje Babiše, proto není v regionu neznámý. Nyní drží 70 procent ve fotbalovém klubu, byť spousta lidí z jeho blízkého okolí jej podle zdrojů redakce od transakce intenzivně zrazovala.
„Soutěživost a sportovního ducha má naše investiční skupina zakotvené hluboko ve svém DNA. Jsme proto velmi rádi, že se můžeme pustit do dlouhodobého rozvoje profesionálního i mládežnického fotbalu v Pardubicích,“ vysvětlil ředitel pro fúze a akvizice Jaromír Štantejský.
Navíc potěšil fanoušky týmu, který má jeden bod a sedí na posledním místě tabulky. Na druhou stranu měl brutální los, potkal se se Spartou, Slavií, Hradcem, Libercem a Plzní. „Samozřejmě vnímáme i akutní potřeby klubu a okamžitě poskytneme finance na posílení kádru hlavního mužstva ještě v tomto přestupovém období,“ vzkázal Štantejský.
Pražák uspěl napotřetí, ucházel se o Olomouc, jednal s Plzní, ale nakonec koupil klub z východu Čech. Dá se předpokládat, že spolupráce se Slavií bude díky jeho vztahům v Edenu na té nejvyšší úrovni pokračovat dál, zřejmě se ještě prohloubí. I o tom se v zákulisí výrazně mluví.
Naopak potřetí neuspěla americká investiční společnost Blue Crow Sports Group, která s Pardubicemi rovněž jednala do posledních hodin. Pokud by se neozval Pražák, pravděpodobně by se většinovým vlastníkem stala ona. Takhle dopadla stejně jako v Olomouci nebo Hradci Králové.
„Samozřejmě nás mrzí, že zatím nemůžeme realizovat naše plány v rámci České republiky. Věřím, že by to bylo dobré nejen pro český klub, ale i český fotbal. Pardubicím gratuluji k získání nového majitele a přeji hodně úspěchů,“ odpověděl iSportu Martin Chalupecký, zástupce BCSG.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|2
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Hr. Králové
|6
|1
|2
|3
|7:10
|5
|11
Dukla
|6
|1
|2
|3
|5:8
|5
|12
Slovácko
|6
|1
|2
|3
|4:7
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|15
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu