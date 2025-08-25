Předplatné

Pardubice jdou do ligy miliardářů, koupil je Pražák. Američané potřetí neuspěli

Radost hráčů Pardubic
Radost hráčů PardubicZdroj: Michal Beránek / Sport
Vojtěch Sychra v dresu Pardubic oslavuje gól
Abdullahi Tanko z Pardubic po obdržené červené kartě proti Slavii
Vasil Kušej v utkání s Pardubicemi
Abdullahi Tanko tvrdě došlápl Ivana Schranze a viděl červenou kartu
Slavia v Edenu hostila fotbalisty Pardubic
6
Fotogalerie
Jiří Fejgl, Michal Kvasnica
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (4)

Třetí pokus už vyšel. Karel Pražák, člen třicítky nejbohatších Čechů podle respektovaného žebříčku časopisu Forbes s majetkem 19 miliard, vstupuje do fotbalu. Koupil většinový podíl v FK Pardubice, posledním celku ligy, který však drží potenciál v mladých hráčích. Zájem miliardáře, který vlastní i hokejovou Spartu, již v minulém týdnu potvrdil web iSport. Přes 30 procent si nechává poslední majoritní vlastník Vladimír Pitter. Blue Crow Sports Group potřetí v tuzemsku neuspěla.

Široké portfolio majitelů fotbalových Pardubice se postupně dostalo do problémů - vztahových i finančních. Nemohli reagovat na zvyšující se nároky v lize, což ostatně přiznal i Vít Zavřel, jeden z nich. Webu iSport před časem řekl: „Pracovně se můžeme posouvat, ale finančně výš jít nemůžeme.“

Teď je to jinak, přichází Karel Pražák a jeho skupina Kaprain. „Silného strategického partnera, u kterého bude klub i mládežnický fotbal v dobrých rukou, jsme hledali velmi dlouho. Jsem rád, že jsme se dohodli právě s Kaprainem, který dlouhodobě ukazuje, že to s podporou sportu myslí vážně,“ řekl Zavřel a dodal: „Na nové partnerství a spolupráci s regionálním podnikem Synthesia se opravdu těšíme“.

Je to tak, Pražák koupil chemičku Synthesia od Andreje Babiše, proto není v regionu neznámý. Nyní drží 70 procent ve fotbalovém klubu, byť spousta lidí z jeho blízkého okolí jej podle zdrojů redakce od transakce intenzivně zrazovala.

Článek pokračuje pod infografikou

„Soutěživost a sportovního ducha má naše investiční skupina zakotvené hluboko ve svém DNA. Jsme proto velmi rádi, že se můžeme pustit do dlouhodobého rozvoje profesionálního i mládežnického fotbalu v Pardubicích,“ vysvětlil ředitel pro fúze a akvizice Jaromír Štantejský.

Navíc potěšil fanoušky týmu, který má jeden bod a sedí na posledním místě tabulky. Na druhou stranu měl brutální los, potkal se se Spartou, Slavií, Hradcem, Libercem a Plzní. „Samozřejmě vnímáme i akutní potřeby klubu a okamžitě poskytneme finance na posílení kádru hlavního mužstva ještě v tomto přestupovém období,“ vzkázal Štantejský.

Pražák uspěl napotřetí, ucházel se o Olomouc, jednal s Plzní, ale nakonec koupil klub z východu Čech. Dá se předpokládat, že spolupráce se Slavií bude díky jeho vztahům v Edenu na té nejvyšší úrovni pokračovat dál, zřejmě se ještě prohloubí. I o tom se v zákulisí výrazně mluví.

Naopak potřetí neuspěla americká investiční společnost Blue Crow Sports Group, která s Pardubicemi rovněž jednala do posledních hodin. Pokud by se neozval Pražák, pravděpodobně by se většinovým vlastníkem stala ona. Takhle dopadla stejně jako v Olomouci nebo Hradci Králové.

„Samozřejmě nás mrzí, že zatím nemůžeme realizovat naše plány v rámci České republiky. Věřím, že by to bylo dobré nejen pro český klub, ale i český fotbal. Pardubicím gratuluji k získání nového majitele a přeji hodně úspěchů,“ odpověděl iSportu Martin Chalupecký, zástupce BCSG.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta651013:616
2Slavia642012:414
3Zlín64119:513
4Jablonec63307:312
5Plzeň632114:611
6Olomouc63124:310
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Hr. Králové61237:105
11Dukla61235:85
12Slovácko61234:75
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav511310:164
15Teplice51045:93
16Pardubice50145:141
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (4)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů