Machovského postupový comeback: Je zvláštní radovat se po prohře, smál se

Na dva zápasy koukal ze střídačky, v úterý už ale dostal šanci. Matěj Machovský se poprvé po comebacku postavil do sparťanské branky. A předvedl báječný výkon. Hráčům švédské Skelleftey pochytal spoustu šancí. Byť Pražané nakonec při soupeřově dlouhé hře v šesti bez brankáře v závěru inkasovali a padli 1:2, slavili postup mezi nejlepších osm týmů Ligy mistrů.

„Je trochu zvláštní radovat se takhle po prohře,“ culil se Machovský. „Z postupu jsme šťastní, kdyby se povedla remíza, bylo by to hezčí. A to i pro mě osobně, protože už jsem docela dlouho žádný zápas nevyhrál,“ usmál se lehce kysele. Po vítězství navrátilec z rižského Dinama naposledy juchal 6. září. Pak stál mezi tyčemi ještě čtyřikrát, ale vždy prohrál.

Od posledního startu navíc před tím úterním uplynulo celých 35 dní. „Dlouho jsem v brance nestál, to je fakt. Takhle po měsíci je to extrémně těžké. Jsem rád, že jsem po dlouhé době taky něco chytil. Švédský tým je výborný, byl to ostrý start. Fyzicky jsem byl v pohodě, spíš mi chybí ten zápasový režim. To je ale něco, co snad doženu,“ přidal.

Sparta v úvodním osmifinálovém utkání na severu vyhrála 3:1, byť tam její výkon nebyl ideální. Tentokrát byl výrazně lepší, ale duel ztratila. Skelleftea, třetí tým švédské soutěže, ale stejně zvládla vyřadit. Na čtvrtfinále poletí znovu do země tří korunek, vyzvou v něm tým Rögle z města Ängelholm. Tamní klub je aktuálně v lize na druhém místě. Sparťané svůj domácí duel s nimi odehrají v holešovické sportovní hale stejně jako všechny dosavadní mače Ligy mistrů.

Zatímco v extralize je svírá tristní bilance jediné výhry z posledních jedenácti zápasů, v LM jsou úspěšní. „V lize jsme měli problémy v úzkém kádru, pořád máme hodně zraněných hráčů. Věříme, že se budeme uzdravovat a budeme silnější. Na týmu bylo vidět, že chce moc postoupit. Skvěle nás podržel Machy, pro kterého to byl parádní návrat,“ hodnotil asistent trenéra a sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

„Musíme tuhle bojovnost přenést i do extraligy. Šly nám líp nohy než třeba v Budějovicích, líp si ale musíme poradit v zakončení. Věřím, že na tom kluci zamakají a do budoucna to bude lepší,“ dodal Machovský.

Osmadvacetiletý gólman se taky krátce vrátil ke konci v Rize. Původně spekulované zdravotní důvody konce vyvrátil. „Ty tam žádné nebyly, nic mi nebylo. Po repre pauze za mnou ale přišli, jestli pořád platí, že chci odejít. Pak Sparta projevila obrovský zájem, takže se to dotáhlo do konce. Byla to oboustranná dohoda,“ popsal. Bude zajímavé sledovat, jak si dál rozdělí zápasové vytížení s dosavadní jedničkou Alexanderem Salákem.