Šachy v brance Sparty: Machovský se vrací z Rigy. Kdo půjde z kola ven?

Není to ani sedm měsíců, co se Matěj Machovský v dojemném videu po třech letech loučil se Spartou. S klubem se rozešel v dobrém. Pouze toužil podruhé v kariéře zkusit zahraniční angažmá. Upsal se Rize, vydal se vstříc KHL. Jenže v klubu odchytal pouhých šest utkání, a skončil. Kam dál? Podle informací iSport.cz by jeho další kroky měly vést do Sparty. Smlouva pro něj je prý připravena k podepsání, chybí jen zdravotní prohlídka.