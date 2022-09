Postup v Lize mistrů? Přes Stránského Davos. Má se na co těšit, ví Růžička

Pokud budou chtít třinečtí Oceláři pomýšlet na postup v Lize mistrů, musí pod sebe dostat švýcarský Davos, který střelecky táhne jejich bývalá opora Matěj Stránský. Se švédskou Skellefteou český šampion dvakrát po boji padl. Ve Švédsku 2:3 v prodloužení, doma 4:5. „Straňas ví, že se má na co těšit, to mu nemusíme ani říkat,“ pousmál se dvougólový Martin Růžička. „Ví, že to nebude mít lehké, budeme se je snažit obrat.“

Domácí generálka na extraligu? Navzdory skvělému finiši a boji do posledních vteřin v Třinci radostí skákat nebudou. Proti švédskému rivalovi bez marodů Hrni, Nestrašila, Adámka a Jaroměřského pouze dotahovali manko, doháněli ztrátu. Srdnatě, ale marně.

„V první a druhé třetině jsme nehráli úplně dobře, nešly nám nohy a Skelleftea hrála výborně,“ uznal třinecký útočník Martin Růžička. „Ve Švédsku jsme taky dotahovali dvoubrankovou ztrátu, ale tam jsme hráli i mnohem lépe. Byli jsme lepší, troufnu si říct. Tam jsme hráli mnohem lepší zápas.“

Pozitivní poznatek? Že se nově skládaný tým pod trenéry Zdeňkem Motákem a Vladimírem Országhem umí ve finiši zmáčknout. V poslední třetině se Oceláři vyhrabali ze ztráty 2:5 na 4:5. Solidně točili soupeře, měli několik slušných šancí na vyrovnání ze závarů i šikovných tečí. Tlačili se do brány, chtěli zápas urvat.

„Ten konec byl pozitivní,“ přitakal Růžička. „Že jsme to ani za stavu 2:5 nevzdali a hráli až do konce. Nebyli jsme daleko od vyrovnání. A možná je i dobře, že jsme hráli takto. Ať se ukáže, co je třeba ještě zlepšit a vyladit před ligou.“

Před rokem byli Oceláři v Lize mistrů vyloženě marní. Teď doma porazili Belfast (4:0) a z dvojzápasu se Skellefteou brali bod. „Pořád je na čem pracovat,“ míní Martin Růžička. „Minulý rok jsme prohráli čtyři zápasy v Lize mistrů, není úplně špatné se podívat pravdě do očí. Říct si co a jak a vlítnout do extraligy s tím, co chceme a jak chceme hrát. A hlavně v ní vyhrávat. Máme ještě týden na vyladění, pak do toho vlítneme.“

V Lize mistrů budou hrát Oceláři v neděli v Belfastu, v říjnu je čekají dva zápasy s Davosem. „V Belfastu jsem nikdy nehrál, ale dá se čekat, že nás budou řezat,“ připustil Růžička. „Vím, jak hráli u nás, úplně čisté to nebylo, ale asi to tak hrají.“

