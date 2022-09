LM: Jízdu Sparty řídil čtyřbodový kapitán Řepík. Třinec nezvládl drama

Útočník Třince Daniel Kurovský se snaží proskočit do útočného pásma v zápase se Skellefteou • ČTK / Ožana Jaroslav

Třinečtí hokejisté podlehli ve třetím kole Ligy mistrů doma Skelleftee 4:5 a zkomplikovali si boj o postup do play off. Švédové vystřídali českého mistra ve čtyřčlenné skupině H na druhé postupové příčce za vedoucím Davosem, v tabulce mají pět bodů, Oceláři o jeden méně. Ve skupině A zabrala po dvou nezdarech Sparta, když zvítězila na ledě Aalborgu 6:2.

Třinec prohrával ve Švédsku o dva góly, přesto získal alespoň bod za prohru 2:3 v prodloužení. I v odvetě musel dohánět ztrátu 0:2. Už po 88 sekundách otevřel skóre Kühnhackl, který se prosmýkl kolem Ročáka a poslal puk nad Mazancovu vyrážečku. V deváté minutě zvýšil Max Lindholm, když po přihrávce Lundberga zakončoval do prázdné branky.

„Sehráli jsme s nimi velmi dobrý zápas v Skelleftea, ale tentokrát jsme většinu zápasu tahali za kratší konec,“ řekl asistent trenéra Třince Vladimír Országh. „Soupeř do utkání vstoupil lépe a vypracoval si více šancí. Výborně bruslil, byl silný na puku, věci dělal v rychlosti a do ničeho nás nepouštěl. Chvíli trvalo, že než jsme se dostali do utkání,“ řekl k úvodu.

Marcinko v přesilové hře snížil v polovině utkání z dorážky, ale Hugg dvěma slepenými góly v rozmezí 95 sekund upravil už na 4:1 pro hosty. U první trefy se jeho střela odrazila do sítě od chráničů Jeřábka, u druhé zakončil rychlou kombinaci. Třinci dodala naději branka Daňa ve 39. minutě z dorážky.

Skelleftea kontrovala ve 46. minutě, povedenou souhru zakončil dělovkou Pudas. Utkání ještě zdramatizoval dvěma zásahy Růžička - nejdříve snížil bekhendovým blafákem z úniku a v přesilové hře čtyři na tři se prosadil střelou zpoza levého kruhu. Oceláři měli na vyrovnání devět minut a soupeře zatlačili, skóre se ale nezměnilo.

„Kluci ukázali ve třetí třetině charakter, dotáhli jsme na jeden gól a měli ještě šance. Ale udělali jsme v zápase strašně moc chyb a soupeř zaslouženě vyhrál,“ řekl Országh. Oceláře čeká v neděli zápas v Belfastu, který doma porazili v úvodním kole 4:0. „Chceme vyhrát a zachovat si šanci na postup,“ podotkl.

Spartě zařídil první body kapitán

Sparťané si po dvou těsných domácích prohrách právě s Aalborgem a s Luleou shodným výsledkem 2:3 připsali první body v tomto ročníku Ligy mistrů. Pražanům k úspěchu vydatně pomohl výborný vstup do zápasu, po první třetině vedli už 3:0. Dvakrát se mezi střelce zapsal kapitán Michal Řepík, jenž si navíc připsal dvě nahrávky. Rovněž čtyři body stihl i další útočník Vladimír Sobotka, jenž ke gólu přidal tři nahrávky.

Svěřenci kouče Pavla Patery měli hned na konci úvodní minuty k dispozici přesilovku a nedisciplinovanost domácích potrestal Řepík, jenž pak v šesté minutě předvedl nádhernou souhru s Konečným a sparťané vedli 2:0. Řepík z podobné parkety jako při prvním zásahu zužitkoval další početní výhodu.

Zkraje druhé části se měl co ohánět brankář Kořenář, ale Gooch mu sebral v polovině zápasu čisté konto až poté, co dal čtvrtý gól Sparty Forman. Úřadující vicemistři extraligy však nepřipustili žádné větší komplikace - hned na začátku třetí části si Sobotka pohrál s domácím gólmanem Lilliem a zvýšil na 5:1. Ačkoliv odpověděl Jakobsen, poslední slovo měl Horák.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:19. Marcinko, 38:36. M. Daňo, 46:37. Martin Růžička, 50:52. Martin Růžička Hosté: 01:28. Kühnhackl, 08:09. M. Lindholm, 30:11. Hugg, 31:46. Hugg, 45:01. Pudas Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera, Ročák, Čukste, Jeřábek, Zahradníček, Zeleňák – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Miloš Roman – Svačina (TS), L. Hudáček, M. Daňo – Voženílek, Marcinko, Chmielewski – Kurovský, Dravecký, Hrehorčák – Lyszczarczyk Hosté: Lindvall (Hellnemo) – Forsfjäll, Pudas, Salomonsson, Lundberg, Granberg, Nilsson, Olsson – Robertsson, P. Lindholm (A), Wingerli – Hugg (A, TS), Jonsson, Möller (C) – M. Lindholm, L. Lindström, Kühnhackl – Sandberg, Sundsvik, Stenman Rozhodčí Hronský, Šír – Ondráček, Špůr Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 2 601 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:48. Gooch, 44:34. Jakobsen Hosté: 02:30. Řepík, 05:27. Konečný, 16:49. Řepík, 24:35. Forman, 40:38. Sobotka, 58:11. Horák Sestavy Domácí: Lillie (Sørensen) – Koch, Drugge, Carstensen, Knudsen, Nielsen, Carroll, Frederiksen – Korsgaard, Jakobsen, Kabanov – Spelling, Bjorkstrand, Gooch – Ladehoff, Rollin Carlsson, Højbjerg – Nielsson, Marcussen, Anker – Boesen. Hosté: Kořenář (Kovář) – Moravčík, Krejčík, Polášek, Graňák, Němeček, Jandus, Jurčina – Sobotka, Horák, Řepík – Safin, Thorell, Kaše – Buchtele, Přibyl, Forman – Konečný, Vitouch, Hauser. Rozhodčí Druseiks, Lundsgaard – Knøsen, Dalsgaard. Stadion Cool East Arena

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 09:40. Schmid, 10:16. Sprunger Sestavy Domácí: Langhamer (Málek) – Parikka, Lancaster, Jokipakka, Mašín, Lööf, Latvala, Czuczman, Airola – Suomi, Mäntykivi, Oden – Ruokonen, Tikka, Ikonen – Happala, Kontiola, Räty – Mieho, Sebok, Nyman Hosté: Berra (Hughes) – Jecker, Gunderson, Vainio, Diaz, Dufner, Sutter, Scheidegger, Chavaillaz – Marchon, Desharnais, Sprunger – Jörg, Walser, Rossi – Mottet, Bykov, Bertschy – Kuokkanen, Schmid, Binias Rozhodčí Magnusson, Kaukokari – Grundstrom, Sormunen Stadion Nokia Arena, Tampere, Finsko

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:48. Mauldin, 35:43. Mauldin Hosté: 07:06. Raffl, 21:59. Hochkofler, . Wukowits Sestavy Domácí: Holm (Partanen) – Lefebvre, Ulriksen, Klavestad, Sveum, Rokseth, Aarthun, Faret, Higson – Mauldin, Gervais, Kissel, Karlsen, Beck, Hoff, Kristiansen, Strandborg, Bittner, Henriksen, Berg-Paulsen, Hurrod Hosté: Kickert (Tolvanen) – Lewington, MacWilliam, Genoway, Robertson, Schreier, Stapelfeld, Auer, Maier – Schneider, Nissner, Raffl, Thaler, Bourke, Baltram, Hochkofler, Wukowits, Huber, Predan, Steffler, Harnisch Rozhodčí Eriksson (SWE), Hansen (NOR) – Braten (NOR), Söstumoen (NOR) Stadion DNB Arena, Stavanger

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:23. Brannstrom, 41:08. Tyrvainen, 45:58. Brannstrom, 53:12. Brannstrom Hosté: 10:59. Huuhtanen, 24:03. Makinen, 45:34. Piitulainen Sestavy Domácí: Ward (Lassinantti)- Sellgren, Gustafsson, Honka, Engsund, Andersson, Sjalin, Pyrochta- Shinnimin, Connolly, Komarov- Emanuelsson, Tyrvainen, Brannstrom- Rask, Froberg, Komarek- Mattsson, Berglund, Nikupeteri- Mužík. Hosté: Ruusu (Silvennoinen)- Larsen, Nassen, Zábranský, Peltomaki, Lundgren, Hakkila, Tuomaala, Romppanen- Aaltonen, Makinen, Jormakka- Huuhtanen, M. Kovařčík, O. Kovařčík- Oden, Pitkanen, Puistola- Piitulainen, Immonen, Batna. Rozhodčí Stadion

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:55. Tuomie, 08:58. Lipon, 46:15. Leier Hosté: 38:17. Sointu, 55:21. Kasperlík Sestavy Domácí: Miska (Bugl) – Manning, Scheid, Brandt, Daschner, Zimmermann, Lampl, Eckl, Kohl – Adam, Connolly, Akeson – Schonberger, Brunnhuber, Turnbull – Leier, Zengerle, St. Denis – Tuomie, Samanski, Lipon Hosté: Stojanovič (Zabolotny) – Gula, Šaur, Doetzel, Ježek, Krejčí, Husák, Dziurdzia, Kinnunen – Račuk, Němec, Michalski – Sawicki, Rác, Kasperlík – Csamangó, Arrak, Brynkus – Wronka, Polák, Sointu Rozhodčí Baca, Hunnius – Schwenk, Römer Stadion

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:19. Fora, 15:45. Corvi, 16:56. Prassl, 17:08. Ch. Egli, 47:44. Stránský Hosté: 26:26. Long Sestavy Domácí: Senn (Aeschlimann) – Nygren (A), Jung, Fora (A), Dahlbeck, D. Egli, Paschoud, Barandun – Ambühl (C), Corvi, Nordström – Stránský (TS), Rasmussen, Bristedt – Frehner, Prassl, Schmutz – Wieser, Ch. Egli, Knak – Simic Hosté: Whistle (od 21. Jones) – Raine (A), Ruopp, Foley, Bast, Cullen, Baum – Cooper, Lake (A), Gilbert – Angeli, Conway (TS), Goodwin (C) – Owre, Butcher, Soy – Long, Mcauley Rozhodčí Christensen (DEN), Lemelin (SUI) – Altmann (SUI), Schlegel (SUI) Stadion Eisstadion Davos (SUI) Návštěva 3368 diváků