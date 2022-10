Po poruše letadla kontumace. Sparta bez šance na play off Ligy mistrů

Hokejisté Sparty ztratili šanci na postup do play off Ligy mistrů. Zápas ve Finsku, na který kvůli poruše letadla neodcestovali, byl kontumován ve prospěch týmu Jukurit Mikkeli • Michal Beránek / Sport

Nečekaná komplikace připravila hokejisty Sparty o jeden z vrcholů sezony. Pražané kvůli poruše letadla neodcestovali v úterý do Finska, kde měli s týmem Jukurit Mikkeli rozjet boj o postup do play off Ligy mistrů. Původně odložený zápas se nakonec vůbec neodehraje. Vedení soutěže rozhodlo o kontumaci utkání 3:0 ve prospěch finského klubu. Důvod? Duel nebylo možné přeložit do 24 hodin, jak uvádí pravidla. Sparťané tak kvůli šestibodové ztrátě nemají už šanci severský celek přeskočit a postoupit do vyřazovací části.