Skvělý Hradec! V odvetě vyřadil mistra Švédska a slaví postup v Lize mistrů

Hradecký útočník Lukáš Cingel s parťáky oslavuje postup do čtvrtfinále play off Ligy mistrů • Michal Beránek / Sport

Útočník Mountfieldu HK Kevin Klíma se v osmifinále play off Ligy mistrů dostal do menší potyčky • Michal Beránek / Sport

Útočník Mountfieldu HK Kevin Klíma slaví gól v osmifinále play off Ligy mistrů • ČTK / Taneček David

Hradecký útočník Oliver Okuliar se prosadil v osmifinále play off Ligy mistrů • Michal Beránek / Sport

Hradečtí hokejisté při boji o postup do čtvrtfinále play off Ligy mistrů s Färjestadem • Michal Beránek / Sport

Hradecký útočník Radek Pilař (vpraov) slaví vstřelenou branku v osmifinále play off Ligy mistrů • Michal Beránek / Sport

Hokejisté Mountfieldu HK oslavují postup do čtvrtfinále play off Ligy mistrů • Michal Beránek / Sport

Český hokej má nadále svého zástupce v nynější sezoně Ligy mistrů. Hokejisté Hradce Králové porazili v domácím osmifinále play off Färjestad 4:2 v prodložení a postoupili do čtvrtfinále. Východočeši nejprve rychle smazali manko z prvního střetu se švédským mistrem (prohra 3:4), dokonce vedli 3:0. Seveřané se ale do utkání vrátili, kdy snížili na 2:3 a o postupujícím rozhodovalo nastavení, ve kterém vstřelil vítězný gól útočník Lukáš Cingel.